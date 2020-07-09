Происшествия
ИзвестияВ Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался кислородный баллон
В Южно-Сахалинске в подвале пятиэтажного дома взорвался кислородный баллон, эвакуированы десять жильцов, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в четверг, 9 июля.
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Футбол
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины
Soccer.ru 17:28
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета 20:08
Политика
СМИ Германии: Путин не позволит Западу унижать Россию
Вывод немецких журналистов гласит о том, что лидер РФ не позволит руководителям Запада унижать Россию.
HotGeo 06:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Российский певец Сергей Лазарев замечен на отдыхе в Сочи с коллегой Алексом Малиновским. Музыканты вместе проводят отпуск на Черном море.
iReactor 04:06
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Tvoe-avto.com 15:51
Общество
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-13" отстыковался от модуля "Пирс" Международной космической станции (МКС) и в ночь на четверг будет затоплен.
ТАСС 15:04
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости 10:36
Спорт
Футболист НФЛ Махоумс подписал крупнейший контракт в истории спорта
Защитник клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс подписал новый десятилетний контракт с клубом.
РБК вчера в 02:53
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
ToDay News Ufa 09:16
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru 08:34
Футбол
АЕК под руководством Карреры снова победил в чемпионате Греции
В матче греческой Суперлиги АЕК под руководством экс главного тренера московского «Спартака» Массимо Карреры одержал третью победу подряд, на этот раз над клубом ОФИ со счетом 2:0. Эта победа позволила АЕКу укрепиться на второй строчке и продолжить борьбу за путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Bobsoccer 16:27
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
Автоспорт
Бинотто: Всё оказалось ещё сложнее, чем мы ожидали
Второй этап сезона, который примет австрийский автодром в Шпильберге, получил название Гран При Штирии, и при подготовке к нему инженеры команд могут полагаться на обширную информацию, собранную в предыдущий уик-энд.
F1news.ru 07:11
Происшествия
В Геленджике двух женщин чуть не унесло мощным потоком воды
Сегодня в Геленджике бурный поток воды, направлявшийся в сторону моря, едва не смыл двух женщин. Об этом сообщается на сайте "Вести.ru".
Российская газета 12:14
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат 17:34
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия вчера в 18:13
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Экономика
Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК 09:33
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о планах добиться оправдательного приговора
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен добиваться оправдательного приговора по делу о ДТП.
Известия 19:48
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru 04:08
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:28
Политика
Байден пообещал вернуть США в ВОЗ в случае победы на выборах
Джо Байден, являющийся одним из кандидатов на следующих выборах президента Соединенных Штатов Америки, выступил с заявлением касательно текущих отношений государства и Всемирной организации здравоохранения.
CT news 16:08
Кино
Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Милой Йовович
В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Мила Йовович.
Культуромания 13:27
Здоровье
Число бессимптомных пациентов с ковидом снижается в Алтайском крае
Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%.
Толк 04:41