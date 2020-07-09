Происшествия

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В Южно-Сахалинске в подвале пятиэтажного дома взорвался кислородный баллон, эвакуированы десять жильцов, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в четверг, 9 июля.
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Жильцам пострадавшего от взрыва дома в Южно-Сахалинске окажут помощь

Сахалин.Инфо20:00

В Южно-Сахалинске взрыв в доме устроил жилец после ссоры с женой

РИА Новости20:34

Пострадавший от взрыва баллона сахалинец получил ожоги 80 процентов тела

РИА Сахалин-Курилы17:03

Пострадавший от взрыва газа в жилом доме может быть виновником ЧП

АСТВ19:51

Ссора мужа и жены стала причиной взрыва в доме в Южно-Сахалинске

SakhalinMedia.ru19:54

В доме в Южно-Сахалинске взорвался баллон с кислородом

ТАСС13:38

На Сахалине в подвале дома взорвался баллон с кислородом

RT на русском13:28
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Происшествия

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Общество

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Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%.
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