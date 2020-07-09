В Южно-Сахалинске в подвале пятиэтажного дома взорвался кислородный баллон, эвакуированы десять жильцов, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону в четверг, 9 июля.

В Южно-Сахалинске в жилом доме взорвался кислородный баллон

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