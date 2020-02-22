Здоровье
ТАССВ Южной Корее число случаев заражения коронавирусом достигло 602
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло с 556 до 602, пять человек умерли. Об этом в воскресенье сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
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В Южной Корее число зараженных коронавирусом возросло до 763 человек
Московский Комсомолецвчера в 21:00
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