Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксВ Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

У 91 жителя Южной Кореи, которых ранее отпустили из карантина после излечения от коронавируса COVID-19, повторные анализы вновь показали наличие COVID-19, сообщило в пятницу агентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.
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В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирус

Lenta.ruвчера в 22:13

91 кореец заразился коронавирусом повторно

Комсомольская правдавчера в 11:51

В Южной Корее COVID-19 повторно выявили у 91 выздоровевшего пациента

Газета.Ruвчера в 06:52

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

РИА Новостивчера в 10:37

Более 90 человек повторно заразились коронавирусом в Южной Корее

Московский Комсомолецвчера в 06:15

Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее

News.ruвчера в 05:58

В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

Интерфаксвчера в 04:57
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Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
80
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
110
Общество

Китай направил в Россию специалистов для борьбы с коронавирусом

Китай направил в Россию группу специалистов, сформированную госкомитетом по вопросам здравоохранения КНР, для помощи в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-2019.
Газета.Ru 04:46
813
Общество

Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения

Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
638
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
107
Общество

В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина

В сообщении говорится, что в столице применяется лечение коронавирусных больных на дому.
Российская газета 05:11
1
Космос

В Сети появилось видео с парящими над поверхностью Луны НЛО

На видео запечатлена поверхность спутника Земли, над которой то появляются, то исчезают неопознанные летающие объекты.
Дни24 09 апреля в 11:50
1
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
22
Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:25
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Здоровье

В Башкирии от коронавирусной инфекции умер первый пациент

В Башкирии зарегистрировано первый случай смерти от коронавирусной инфекции.
UfaTime.ru 05:13
1
Общество

В Москве зарегистрировали около девяти тысяч больных коронавирусом

Около 9 тысяч москвичей имеют подтвержденный диагноз коронавирус, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 04:43
Футбол

Сегодня «Слуцк» на своём поле сыграет с «Витебском»

ГЛАС.RU вчера в 22:54
Армия и оружие

США возьмут под контроль европейскую часть России через год

Американские военные смогут взять под полный контроль европейскую часть России через год-два после завершения строительства комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore.
ТВ Центр 09 апреля в 02:03
7
Общество

В Москве за сутки выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Москве - 1030, в Подмосковье 152 случая, в Санкт-Петербурге - 80, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:19
2
Экономика

Московские власти выделят на поддержку бизнеса 25 миллиардов рублей

Московские власти выделят на поддержку бизнеса 25 миллиардов рублей.
Эхо Москвы вчера в 10:31
144
Общество

За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
27
Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение самоизоляции

Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Pro Город НН вчера в 11:20
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Общество

В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом

В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:07
6
Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
173
Общество

В Подмосковье введут пропускной режим

В Московской области с 13 апреля поэтапно вводится пропускной режим для противодействия распространению коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Коммерсантъ вчера в 14:13
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Энергетика

G20 договорились создать группу по мерам реагирования на энергорынке

Отмечается, что группа открыта для всех министров энергетики стран "большой двадцатки" на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Аравия.
РИА Новости вчера в 19:48
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Общество

Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России

Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
1,5K
Общество

Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса

Эксперт подчеркнул, что речь идет о ДНК-вакцине, которая является "очень безопасной".
РИА Новости 00:27
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости 09 апреля в 09:15
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Космос

Роскосмос планирует возобновить запуск ракет с «Морского старта»

Роскосмос рассматривает возможность принять участие в возобновлении пусков с плавучего космодрома «Морской старт» в 2024 году.
URA.Ru 00:04
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Общество

В Крыму запретят посещение кладбищ из-за коронавируса

Вести.Севастополь 03:44
Общество

В Ленобласти зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

Роспотребнадзор по Ленинградской области зафиксировал пять новых подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Мойка78 04:08
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Общество

В России диагностировали коронавирус еще у 1786 человек за сутки

За минувшие сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах, еще 18 человек скончались.
Компания вчера в 03:31
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