Коронавирус

Страна Советов on-lineСтрана Советов on-lineВ Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.
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Коронавирус повторно обнаружили у 91 человека в Южной Корее

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91 кореец заразился коронавирусом повторно

Комсомольская правдавчера в 11:51

В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших

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В Южной Корее COVID-19 повторно выявили у 91 выздоровевшего пациента

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Более 90 человек повторно заразились коронавирусом в Южной Корее

Московский Комсомолецвчера в 06:15

В Южной Корее у десятков переболевших пациентов повторно выявили коронавирус

Lenta.ruвчера в 22:13

В Южной Корее коронавирус повторно нашли у 91 выздоровевшего пациента

Интерфаксвчера в 04:57
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Общество

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском вчера в 16:42
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Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Политика

Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США

По данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано 18 586 смертей от коронавируса.
РБК вчера в 19:20
Экономика

Правительство России выкупило половину акций Сбербанка

«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
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Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
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Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Политика

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Общество

На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Еще 14 новых случаев COVID-19 выявлены на Ставрополье за сутки, общее число достигло 66, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 01:33
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости вчера в 08:30
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
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Общество

Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса

У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.
РИА Новости вчера в 20:04
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Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
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Игры

Студия Valve поведала о планах относительно игры «Half-Life 3»

Ридус вчера в 17:19
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Общество

В Подмосковье вводится пропускной режим

Власти Подмосковья вслед за столичным мэром вводят в регионе режим пропусков.
Эхо Москвы вчера в 14:03
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Происшествия

В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом

В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
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Общество

Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
Общество

Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома

Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома, сообщил в пятницу губернатор Вадим Шумков.
РИА Новости вчера в 16:47
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Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

ТАСС 01:04
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
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Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ вчера в 07:30
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Кино

Тайка Вайтити поделился подробностями фильма «Тор: Любовь и гром»

News.ru вчера в 10:50
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В чемпионате Таджикистана забили невероятный гол через себя

Soccer.ru 09 апреля в 06:19
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Известный адвокат дал совет Муцениеце после избиения пьяным Прилучным

Напомним, актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный воспитывают двух детей.
RuNews24.ru вчера в 22:20
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Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
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Музыка

Рукопись песни The Beatles продали на аукционе за 910 тысяч долларов

Аргументы и Факты вчера в 23:55
Общество

В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
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Игры

Разработчики Cyberpunk 2077 рассказали о системе дополнений

Варшава, 11 апреля 2020, 07:15 — REGNUM Глава студии CD Projekt Red Адам Кичиньский сообщил, что Cyberpunk 2077 будет «не меньше DLC (дополнений — ИА REGNUM)», чем у игры «Ведьмак 3: Дикая охота».
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Кино

Вышел трейлер документального фильма про Стэнли Кубрика

Вышел трейлер документального фильма про режиссера Стэнли Кубрика, пишет Deadline. Картина называется «Kubrick by Kubrick».
Афиша Daily вчера в 06:05
Космос

Томских школьников приглашают дистанционно посетить Музей космонавтики

К 12 апреля в «Яндекс.Учебнике» создали новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике.
Московский Комсомолец вчера в 14:04
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