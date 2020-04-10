Коронавирус
Страна Советов on-lineВ Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на местный центр по контролю и профилактике заболеваний.
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