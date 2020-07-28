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REGNUM
REGNUM

В Южной Корее выявили менее 30 зараженных коронавирусом за сутки

Отмечается, что уже второй день подряд в Республике Корея ежедневно фиксируют менее 30 случаев COVID-19. Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 14 203. Также за 27 июля в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией.В источнике
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RT на русском

В Южной Корее выявили 28 новых случаев заболевания коронавирусом

RT на русском22:49
Ежедневные Новости Владивостока

В Корее объявили общенациональное предупреждение о вирусе японского энцефалита

Ежедневные Новости Владивостока24 июля в 17:42
ИА Красная Весна

Рекорд суточного роста числа случаев COVID-19 зафиксирован в Южной Корее

ИА Красная Весна26 июля в 06:55
Интерфакс

В Южной Корее за сутки выявили более ста заболевших COVID-19

Интерфакс25 июля в 03:49
Московский Комсомолец

В Южной Корее число новых заболевших COVID-19 достигло 3-месячного максимума

Московский Комсомолец24 июля в 22:04
ТАСС

В Южной Корее число новых случаев заражения коронавирусом достигло трехмесячного максимума

ТАСС24 июля в 21:35
REGNUM

В Южной Корее выявили менее 30 зараженных коронавирусом за сутки

REGNUM22:07
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Более половины россиян высказались против электронных трудовых книжек

Более трети россиян (35%) сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки взамен традиционной бумажной, из них 6% работающих людей уже оформили электронный документ, а 29% хотят это сделать.
Интерфакс04:08
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новостивчера в 04:52
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