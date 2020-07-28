В Южной Корее выявили менее 30 зараженных коронавирусом за сутки
Отмечается, что уже второй день подряд в Республике Корея ежедневно фиксируют менее 30 случаев COVID-19. Таким образом, общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 14 203. Также за 27 июля в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией.В источнике
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