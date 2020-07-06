Коронавирус

Что происходитЧто происходитВ Южной Корее выявлен новый особо заразный штамм коронавируса

Новые очаги коронавируса в Южной Корее спровоцировал штамм GH, являющийся более заразным, чем прежние подвиды новой инфекции. В организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что первым в стране появился штамм S, который был завезен из Китая.
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Особо заразный штамм коронавируса обнаружили в Южной Корее

ФАН07:49

Медики сообщили об особо заразном штамме COVID-19 в Южной Корее

РИА Новости05:39

Южная Корея рассказала о распространении особо заразного штамма коронавируса

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В Южной Корее сообщили об особо заразном штамме коронавируса

News.ru06:35

GH: в Южной Корее обнаружен очень заразный штамм коронавируса

Вести.Ru06:09

Южную Корею накрыл быстрый и особо опасный штамм коронавируса

Московский Комсомолец05:55

Врачи предупредили об особо заразном штамме коронавируса в Южной Корее

Взгляд.ру07:29
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В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
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