Коронавирус
Что происходитВ Южной Корее выявлен новый особо заразный штамм коронавируса
Новые очаги коронавируса в Южной Корее спровоцировал штамм GH, являющийся более заразным, чем прежние подвиды новой инфекции. В организации Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что первым в стране появился штамм S, который был завезен из Китая.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
Здоровье
Врач рассказала о минусах диеты Максима Фадеева
ТК Звезда 06:47
Армия и оружие
Россия намерена продавать танки «Армата» за рубеж
Россия намерена продавать на экспорт новейший танк Т-14 "Армата", заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 10:17
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в декабре 2009 года, скончалась в Пермском крае, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Политика
МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам
МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
Наука
В Северном полушарии найдены двойники огромных пингвинов
50 млн лет назад в Северном полушарии обитали похожие на пингвинов птицы размером с человека - плотоптериды.
Газета.Ru 08:08
Футбол
Артем Дзюба: В матче с «Краснодаром» я чуть не проблевался
Bookmaker-ratings.ru 09:54
Экономика
Бизнесмену и бывшему вице-губернатору Ленобласти грозит банкротство
Иск о признании банкротом бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды подан со стороны банка "Уралсиб".
Общая газета Ленинградской области 07:18
Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
По заявлению кардиолога и терапевта Ирины Мурадян, витамин D играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов, передает РИА Новости.
Инфорос 06:24
Экономика
Россия вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы
Россия вошла в топ-10 наиболее привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году, вновь оказавшись на девятой строчке.
Известия вчера в 20:19
Политика
В ДНР заявили об открытии КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд 7 июля
7 июля контрольно-пропускной пункт «Еленовка» на линии разграничения в Донбассе будет открыт с 9 до 18 часов для желающих въехать на территорию Республики.
КП - Донецк 09:58
Политика
В Кремле оценили слова главкома ВМС Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.
RT на русском 06:52
Происшествия
Путин отправил в отставку генерала МВД
Отставка генерал-майора юстиции Какошина стала продолжением зачистки в МВД, связанной с арестом двух других бывших заместителей главы департамента — Александра Краковского и Александра Бирюкова, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Lenta.ru 10:14
Армия и оружие
В Одессе прошел военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В торжественной церемонии принял участие Владимир Зеленский. В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня Военно-морских сил Украины.
Piter.tv 02:18
Политика
Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ
Экс-глава Донецкой Народной Республики предполагает, что ЛНР и ДНР в скором времени войдут в состав России.
Evo-rus.com 03:41
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
Киберспорт
Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube
Российская газета 10:11
Общество
Известный комик выразил готовность оплатить штраф Светланы Прокопьевой
Псковская Лента Новостей 10:06
Общество
Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Элайджа Вуд пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу.
Piter.tv 06:44
Здоровье
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
Политика
Глава ВМС Украины пообещал вернуть украинский флот в Севастополь
Украинский флот вернется в Севастополь, уверен командующий ВМС страны Алексей Неижпапа.
Росбалт 08:46
Общество
ЦБ планирует разрешить страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10%
«Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения», – отметил он (цитата по ТАСС).
Ведомости 08:31
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Политика
Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
Ранее Евросоюз опубликовал список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона, России в нём нет.
RT на русском 07:06
Общество
Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут
Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани.
Моллы.Ru 08:31