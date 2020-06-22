Власти Республики Корея констатировали факт распространения второй волны коронавирусной инфекции в стране. Об этом в понедельник на брифинге заявила глава Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Гён.

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 174

Происшествия В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник. 33

Шоу-бизнес Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст". 235

Кино Алексей Учитель объявил о завершении съемок фильма о Цое Автор документальных фильмов о персоне рок-музыканта Виктора Цоя ("Рок", "Последний герой") Алексей Учитель объявил о завершении съемок игровой картины об истории вокруг смерти лидера группы "Кино". 14

Происшествия В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах. 891

Политика Адвокат ван Эйк увидел в деле MH17 подброшенные улики Нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого по делу MH17 Олега Пулатова, высказался о выводах Совместной следственной группы ССГ, сообщает информационное издание ТАСС. 5

Происшествия Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену Дело о госизмене в ЦНИИМаш Роман Ковалев был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев - за год до этого. 11

Политика «9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью. 263

Общество ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. 381

Общество Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста. 22

Политика Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой. 2,2K

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 264

Общество Голикова считает МРОТ недостаточным Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недостаточным минимальный размер оплаты труда (МРОТ). 20

Происшествия Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 413