Коронавирус
ТАССВ Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса
Власти Республики Корея констатировали факт распространения второй волны коронавирусной инфекции в стране. Об этом в понедельник на брифинге заявила глава Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Гён.
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Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
Экономика
Долг «Ивановского бройлера» выплатит его бывший владелец
Сумма долга составляет 710 млн руб. В 2008–2011 гг. "Ивановский бройлер" входил в состав Группы "ПРОДО".
Известно.ру 07:49
Гаджеты
Реалистичные макеты iPhone 12 раскрыли дизайн устройств
Слово и Дело 07:30
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Кино
Алексей Учитель объявил о завершении съемок фильма о Цое
Автор документальных фильмов о персоне рок-музыканта Виктора Цоя ("Рок", "Последний герой") Алексей Учитель объявил о завершении съемок игровой картины об истории вокруг смерти лидера группы "Кино".
Piter.tv вчера в 13:12
Происшествия
В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах.
REGNUM 11:19
Шоу-бизнес
Плюс-сайз-модель провела тренировку в облегающем наряде и восхитила поклонников
Lenta.ru 11:41
Политика
Адвокат ван Эйк увидел в деле MH17 подброшенные улики
Нидерландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого по делу MH17 Олега Пулатова, высказался о выводах Совместной следственной группы ССГ, сообщает информационное издание ТАСС.
NewInform 06:22
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Дело о госизмене в ЦНИИМаш Роман Ковалев был задержан и арестован летом 2019 года, Виктор Кудрявцев - за год до этого.
Интерфакс 08:02
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Общество
Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России
Международный арбитраж в Париже отклонил все требования основателя Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева, который пытался взыскать с России более $14 млрд, сообщили в пресс-службе российского Минюста.
Интерфакс 09:07
Политика
Песков ответил на вопрос о портрете Путина на его диване
На вопрос журналистов, почему плакат лежит на диване, пресс-секретарь заявил, что президент может как угодно распоряжаться своим личным пространством.
РБК 06:26
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
Политика
Ярославский депутат пожаловался на Юрия Дудя в Следственный комитет
Депутат муниципалитета города Ярославля Дмитрий Петровский пожаловался в Следственный комитет на журналиста Юрия Дудя.
АиФ-Верхняя Волга 03:29
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Голикова считает МРОТ недостаточным
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недостаточным минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Коммерсантъ 09:30
Игры
Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk 11:24
Наука
Почему коронавирус влияет на обоняние
Evo-rus.com 11:50
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
Reuters: Кремль проследит за явкой на голосовании с помощью QR-кодов
Кремль попросил крупные российские компании прорекламировать среди их сотрудников предстоящее голосование по изменению Конституции, объяснив наиболее сложные моменты.
Компания 09:50