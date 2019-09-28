После возгорания произошел взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере девять из 25 членов экипажа, сообщает Yonhap. Спустя некоторое время пламя перекинулось и на соседний корабль, на борту которого находился 21 человек.

В Южной Корее загорелся танкер с россиянами на борту

Политика Косачев назвал причину провала миссии Волкера на Украине Косачев считает, что патриотический настрой Волкера помешал ему выполнить свою миссию, так как на Украине нужно было исходить из интересов этой страны, а не США.

Общество Группу белух из «китовой тюрьмы» в Приморье вывезут на научном судне Всесоюзный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) принял решение принять на борт научно-исследовательского судна группу белух из бухты Средняя, сообщается на сайте института.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Происшествия Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Политика СМИ раскрыли содержание «засекреченного» разговора Трампа с Лавровым Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым и на тот момент послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Политика Лавров: доминирование Запада тает «Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.

Армия и оружие Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» сняли на видео Минобороны РФ опубликовало видео первого совместного полета истребителя пятого поколения Су-57 и тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник".

Экономика Матвиенко заявила о невозможности накоплений на пенсии для россиян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не может в полную силу заработать законопроект о гарантированном пенсионном продукте из-за того, что жители страны не обладают достаточными накоплениями.

Политика В бундестаге выступили против антироссийских санкций Депутаты немецкого бундестага призвали к постепенному ослаблению антироссийских санкций. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW).

Происшествия Самолет в Москве отложил вылет из-за двух пьяных дебоширов на борту Самолет, готовившийся к вылету из московского аэропорта Домодедово, вернулся на стоянку из-за двух дебоширов на борту.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Общество Шнуров в стихах прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах прокомментировал введение запрета на курение и приготовление шашлыков на балконах квартир.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбление полицейских в интернете МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете. Уже подготовлены изменения в закон «О полиции», передает «Интерфакс».

Здоровье В России почти 90% пациентов неправильно лечат гипертонию Почти 90% пациентов с сердечной недостаточностью в России лечат гипертоническую болезнь неправильно, что приводит к увеличению нагрузки на сердце.

Происшествия Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

Авто В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.

Происшествия Подлодка «Колпино» погрузилась в сероводород Черного моря Экипаж подводной лодки ЧФ "Колпино" выполнил погружение на глубину 240 метров в акватории Черного моря.

Транспорт Движение на салатовой ветке московского метро восстановлено после сбоя Движение поездов от станции "Волжская" до станции "Дубровка" салатовой ветки Московского метро восстановлено после сбоя, произошедшего в субботу утром.

Автоспорт Корреа переведен в больницу в Лондоне для проведения операции на ноге Американский гонщик "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, выступающий за команду Sauber Junior Team, будет переведен в лондонскую больницу для проведения ортопедической операции.