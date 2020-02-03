Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, подробности уточняются, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики.

с чего всё началось

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

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