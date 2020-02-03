Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
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с чего всё началось

Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, подробности уточняются, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики.
Интерфакс09:00

Подробнее о событии

Российский политик с женой погибли в Осетии при загадочных обстоятельствах. Версии

Телеканал 360°18:00

В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

РБК09:33

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

РИА Новости11:05

Российский советник по здравоохранению скончался в Цхинвале

RT на русском10:29

В Цхинвале назвали версию гибели российского советника с супругой

Российская газета16:21

В МВД Южной Осетии назвали вероятную причину смерти российского советника

ТАСС10:30

В МИД Южной Осетии подтвердили смерть российского советника в Цхинвале

Известия10:12
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Экономика

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца.
Коммерсантъ 14:48
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Политика

В России началось производство С-400 для Индии

В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
RT на русском 19:43
Общество

16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

Журнал Vogue показал в соцсетях обложку цифровой версии мартовского номера, героем которой стала Билли Айлиш, обладательница пяти премий «Грэмми».
РБК 10:01
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Политика

В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»

Встреча лидеров прошла в Мариинском дворце и началась с официальной церемонии, в ходе которой глав двух стран приветствовал почетный караул.
Газета.Ru 13:10
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Саудовская Аравия предложила ОПЕК сократить добычу нефти

Саудовская Аравия обратилась к странам, входящим в ОПЕК, с предложением сократить добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки.
Российская газета 18:50
Армия и оружие

Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает, что представители контролируемой оппозицией организации "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокацию с участием 200 человек, для чего туда было доставлено 400 литров химического раствора.
Вести.Ru 15:30
Культура

Собчак и Гордон станут ведущими ток-шоу на Первом канале

Газета.Ru 14:04
Авто

Британия к 2035 году запретит продажи даже гибридных автомобилей

«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные», - цитирует ТАСС текст документа.
Ридус 17:36
Авто

Самые дешевые подержанные автомобили нашлись в Омске

Эксперты одного из популярных сайтов объявлений сравнили цены на продаваемые автомобили с пробегом и выяснили, что дешевле всего б/у машину можно купить в Омске, пишет "Город 55".
Московский Комсомолец вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Здоровье

Россия направила в страны ЕАЭС и СНГ средства диагностики коронавируса

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) получили средства лабораторной диагностики нового типа коронавируса, передает "Газета.ru" со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора.
Радио Sputnik 02:52
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ 12:16
Наука

Найден способ, который снизит количество рецидивов аритмии

Группа специалистов обнаружила, что ренальная денервация способна существенно снизить количество рецидивов аритмии, а также уменьшить артериальную гипертензию.
Anonsens 15:49
Общество

Володин предложил изучить проблемы в регионах с убылью населения

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил по пяти регионам с самой большой убылью населения создать рабочую группу», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.
RT на русском вчера в 11:39
Финансы

Эксперты Nordea Bank предсказали рублю непрерывное снижение

Эксперты из Nordea Bank предсказали российскому рублю последующее снижение.
Актуальные Новости 07:01
Общество

Назван способ избежать заражения коронавирусом

Член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению КНР Цзян Жунмэн рассказал о способах распространения нового типа коронавируса и о том, как избежать заражения им. По его словам, вирус 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем во время кашля или чихания, а также через прикосновение.
Известия 18:58
Общество

Инвестфорум в Сочи могут провести весной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
РИА Новости 19:31
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Здоровье

Онкологи заявили о дефиците лекарств для лечения рака у детей

Российские онкологи заявили о дефиците необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей, сообщает портал "Известия".
РЕН ТВ 16:12
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
ГлобалМСК.ру 11:06
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Марсель Дионн: «Овечкин точно забьет 800 шайб»

Знаменитый канадский хоккеист Марсель Дионн сделал прогноз, сколько голов за карьеру забьет нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Спорт-Экспресс 00:37
Общество

Минздрав поддержал запрет на курение в коммуналках

По словам члена координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктора Зыкова, вопрос с запретом курения в коммуналках назрел давно, поскольку от жильцов поступало много жалоб на курящих в общих помещениях соседей.
Lenta.ru 19:42
Технологии

Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО

Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Красная весна 12:56
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Старшие дочери с отцом, режиссером Полом Андерсеном навестили маму с сестрой в больнице.
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
RT на русском 17:42
Культура

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Интермонитор.ру вчера в 00:29
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