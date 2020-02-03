Происшествия

Lenta.ruLenta.ruВ Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112. Тела супругов обнаружили в их доме в Цхинвале. Точную причину установят специалисты.
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Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, подробности уточняются, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики.
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В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Майком Помпео.
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Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

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