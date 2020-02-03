Происшествия
Lenta.ruВ Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112. Тела супругов обнаружили в их доме в Цхинвале. Точную причину установят специалисты.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, подробности уточняются, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики.Интерфакс09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Сыну Джона Леннона удалили раковую опухоль
Политика
Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа
Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидку на машины Lada в феврале
Продолжит действовать и программы «LADA Finance» (скидка 20 – 40 тыс. рублей), «LADA Leasing» (30 – 40 тыс. рублей для юрлиц и ИП), «LADA в такси» (особые условия для партнеров «Яндекс.Такси») и «Сделка года от LADA», дающая возможность получения индивидуального предложения на любое авто LADA прямо от дилерцентра без каких-либо условий.
Единоборства
Федор Емельяненко может провести бой летом или осенью 2020 года
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко может провести следующий поединок летом или осенью этого года, заявил спортсмен в интервью ТАСС.
Футбол
«Зенит» не стал отпускать Дзюбу в «Тоттенхэм»
Политика
Российская компания потребовала 9 млн евро долга с партии Марин Ле Пен
Компания «Авиазапчасть» в конце декабря 2019 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о возврате долга размером в 639,7 миллиона рублей.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Мишустин предложил перенести инвестиционный форум в Сочи
Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал идею перенести Российский инвестиционный форум на другие даты.
Политика
В Узбекистане принимают госсекретаря США
В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Майком Помпео.
Происшествия
Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы
"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Происшествия
Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Армия и оружие
The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»
ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Общество
Все российские организованные туристы вернулись из Китая
По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
Политика
Кремль прокомментировал идею упоминания бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об идее упоминания бога в Конституции, об этом сообщает ТАСС.
Здоровье
Назвали продукты, снижающие риск образования тромбов
Как сообщает ToDay News Ufa, главной причиной образования тромбов является нарушение свертываемости крови.
Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Шоу-бизнес
Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Наука
Специалисты NASA показали Землю с пересохшими океанами
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео ДТП в Твери, в результате которого погиб человек.
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).