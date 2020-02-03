Происшествия

ТАССТАССВ Цхинвале обнаружили тело российского советника

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии. Отвечал за реализацию плана модернизации здравоохранения республики в рамках российско-югоосетинской межправкомиссии.
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с чего всё началось

Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, подробности уточняются, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики.
Интерфакс09:00

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В Цхинвале нашли мертвым советника России в Южной Осетии

РБК09:33

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

Коммерсантъ10:40

Российский советник по здравоохранению скончался в Цхинвале

RT на русском10:29

В МИД Южной Осетии подтвердили смерть российского советника в Цхинвале

Известия10:12

Названа причина гибели российского советника и его жены в Цхинвале

РЕН ТВ10:36

В Цхинвале обнаружили тело российского советника

ТАСС09:36

Российский советник по здравоохранению с супругой умерли в Цхинвале

РИА Новости11:05
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Политика

В Сенате прокомментировали визит Помпео в Белоруссию и Казахстан

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию и Казахстан не станет причиной ухудшения отношений между этими республиками и Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.
РИА Новости 05:04
Армия и оружие

В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных

Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.
RT на русском 12:01
Космос

Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян

Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.
Красная весна 01 февраля в 11:19
Общество

Для предустановки приложений попросили отсрочку

Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).
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Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru 07:09
Гаджеты

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Ferra 04:34
Гаджеты

Смартфоны Blackberry снимут с продажи

Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
REGNUM 11:54
Общество

Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову

В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ 10:43
Политика

Патриарх Кирилл призвал упомянуть бога в Конституции

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступил с очередной инициативой: призвал упомянуть бога в главном российском законе — Конституции.
Арбуз 01 февраля в 12:07
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Общество

Родители обвиняемых по делу «Сети» написали открытое письмо Путину

Афиша Daily 12:10
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Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука

Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.
Пятый канал 03:53
Происшествия

В Москве в квартире топ-менеджера нашли мертвую девушку

Российская газета 09:38
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
ТАСС 09:55
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета 09:54
Общество

В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган»

Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.
РБК 12:14
Политика

Захар Прилепин стал руководителем новой партии «За правду»

Красная весна 01 февраля в 08:30
Гаджеты

Яндекс.Маркет составил рейтинг главных устройств десятилетия

Яндекс.Маркет поделился рейтингом главных устройств прошедшего десятилетия.
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Армия и оружие

Российские средства РЭБ в Сирии перехватили беспилотники боевиков

«Средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) авиабазы был осуществлён перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», — сказал Боренков.
RT на русском вчера в 12:23
Наука

Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.
Российская Действительность 31 января в 14:09
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
Происшествия

Самолет Air Canada готовится экстренно сесть в Мадриде

Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Canada, вылетевший из Мадрида в Торонто, возвращается в аэропорт вылета для экстренной посадки.
BFM.ru 11:13
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Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos

Компания Kia, наконец, раскрыла стоимость всех версий кроссовера Kia Seltos, продажи которого в России официально стартуют 2 марта 2020 года.
Вести.Ru 10:09
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Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте

Пока что код карты не указывает на конкретную модель, но уже известно, что новые графические ускорители Big Navi появятся до конца этого года.
Игромания.ру 11:41
Экономика

Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса

После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.
Газета.Ru вчера в 20:58
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Лебедев ответил на слухи о приостановке съемок «Мастера и Маргариты»

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Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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