Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь и его супруга скончались в Цхинвале, подробности уточняются, сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах республики.

с чего всё началось

Игорь Галь с 22 февраля 2016 года является советником министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии. Отвечал за реализацию плана модернизации здравоохранения республики в рамках российско-югоосетинской межправкомиссии.

Политика В Сенате прокомментировали визит Помпео в Белоруссию и Казахстан Визит госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию и Казахстан не станет причиной ухудшения отношений между этими республиками и Россией, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

Армия и оружие В Турции заявили о нейтрализации 76 сирийских военных Главы Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара в качестве ответа на обстрел своих военнослужащих в Идлибе нейтрализовала 76 военных сирийской армии.

Космос Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.

Общество Для предустановки приложений попросили отсрочку Ввести обязательную предустановку отечественных приложений и программ на продаваемые в России устройства с 1 июля 2020 года «невозможно», срок необходимо сдвинуть на 1 января 2021 года, настаивают в РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.).

Гаджеты Раскрыты характеристики ноутбуков Huawei 2020 модельного года Как стало известно, китайский техногигант Huawei запустил прием предзаказов на обновленную линейку ноутбуков MateBook 13 и MateBook 14 текущего 2020 года.

Гаджеты Смартфоны Blackberry снимут с продажи Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.

Общество Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.

Политика Патриарх Кирилл призвал упомянуть бога в Конституции Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступил с очередной инициативой: призвал упомянуть бога в главном российском законе — Конституции.

Шоу-бизнес Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком, — поделилась Толмацкая и добавила — чтобы не сойти с ума, некоторые пьют, сидят на антидепрессантах.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Общество В России могут ужесточить наказание для шумных соседей В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

Наука Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения Как стало известно rusfact.com, отказ от курения в любом возрасте провоцирует рост здоровых клеток в организме и частично восстанавливается ущерб, нанесенный никотином.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Авто Официально раскрыты цены и комплектации нового Kia Seltos Компания Kia, наконец, раскрыла стоимость всех версий кроссовера Kia Seltos, продажи которого в России официально стартуют 2 марта 2020 года.

Гаджеты Видеокарты AMD Big Navi могут представить в марте Пока что код карты не указывает на конкретную модель, но уже известно, что новые графические ускорители Big Navi появятся до конца этого года.

Экономика Индекс Shanghai Composite упал на 8,7% на фоне коронавируса После открытия в понедельник, 3 февраля, финансовых рынков, которое произошло на фоне новостей о распространении смертельного вируса, индекс Shanghai Composite в Китае снизился на 8,7%. Об этом сообщает AP News.