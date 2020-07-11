Происшествия
ТАССВ Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
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Экономика
Инвесторы поставили рекордную сумму против Tesla
Вашингтон, 11 июля 2020, 21:25 — REGNUM В Соединенных Штатах после взлета стоимости акций Tesla на 43% за восемь дней объем ставок на их скорое падение достиг рекордных $19 млрд.
REGNUM 14:25
Политика
Видео киевских школьников о российском Крыме взбудоражило украинцев
Запись обнародована в соцсети Facebook и вызвала бурную реакцию среди украинцев.
ПолитРоссия 09:36
Наука
Будет создан единый атлас всех живых существ на Земле
МедиаПоток 09 июля в 01:43
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы
В Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Газета.Ru 17:38
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с актером Павлом Прилучным, опровергла сведения об их совместном отпуске.
Вечерняя Москва вчера в 13:58
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
Общество
Московским депутатам дали подписать акт приема работ с исчезающими чернилами
В Москве депутатам дали подписать акт приема капремонта по лифтам, на котором сумма была прописана исчезающими чернилами.
Коммерсантъ 12:33
Общество
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса
По последним данным, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 6509 и составило 707 301.
РИА Новости 09 июля в 20:07
Происшествия
Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске
В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Здоровье
Вкусный и доступный напиток снизит риск цирроза печени
Как доказали исследования, снизить риск патологий поможет простой кофе. К такому выводу пришли ученые из США.
Волгоградская правда 13:38
Шоу-бизнес
Айза Анохина рассталась с Олегом Майами
Отношения блогера Айзы Анохиной и певца Олега Майами оказались не такими уж и долговечными.
Kleo.ru 04:59
Общество
В США россиянина Никулина признали виновным в киберпреступлениях
На процессе в США россиянин Евгений Никулин признан виновным в киберпреступлениях. Ему грозит длительное тюремное заключение.
Российская газета 03:05
Футбол
Газизов прокомментировал поражение «Спартака» в игре с «Сочи»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
Metaratings 16:18
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
Авто
Минивэн Volkswagen Viloran пользуется высоким спросом в Китае
Минивэн Volkswagen Viloran демонстрирует высокий спрос на китайском рынке, опережая остальных конкурентов.
Faktom 06:16
Экономика
Волгоградцам разъяснили порядок по применению пониженных тарифов
Если же по каким-то причинам плательщиком представлен расчет по страховым взносам за полугодие 2020 года без пониженного тарифа, то ему необходимо представить уточненный расчет с «обнулением» исчисленных сумм взносов за апрель, май, июнь 2020 года.
МТВ онлайн вчера в 12:50
Футбол
Крал: «Матч с „Зенитом“ будет отличным»
Полузащитник "Спартака" Алекс Крал порассуждал о предстоящей встрече против "Зенита" в 1/2 финала Кубка России.
Soccer.ru 17:25
Происшествия
В ходе очередных беспорядков в Белграде пострадали 14 полицейских
"Прошедшей ночью пострадали 14 полицейских, задержан 71 хулиган, а с начала насильственных протестов пострадали как минимум 130 полицейских, которые должны были получить медицинскую помощь", - заявил Ребич на брифинге.
Новые Известия 09:35
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.
Российская газета 17:50
Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.
ТАСС 15:33
Авто
Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY
Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов).
Автоновости дня вчера в 09:12
Здоровье
Врач-терапевт назвала опасность употребления кофе в жару
Как избежать опасных последствий, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.
РИА Новости 19:03
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56