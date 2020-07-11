Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.

В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

Экономика Инвесторы поставили рекордную сумму против Tesla Вашингтон, 11 июля 2020, 21:25 — REGNUM В Соединенных Штатах после взлета стоимости акций Tesla на 43% за восемь дней объем ставок на их скорое падение достиг рекордных $19 млрд. 2

Политика Видео киевских школьников о российском Крыме взбудоражило украинцев Запись обнародована в соцсети Facebook и вызвала бурную реакцию среди украинцев.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы В Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. 4

Общество В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие» Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера. 39

Шоу-бизнес Айза Анохина рассталась с Олегом Майами Отношения блогера Айзы Анохиной и певца Олега Майами оказались не такими уж и долговечными. 50

Футбол Газизов прокомментировал поражение «Спартака» в игре с «Сочи» Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Экономика Волгоградцам разъяснили порядок по применению пониженных тарифов Если же по каким-то причинам плательщиком представлен расчет по страховым взносам за полугодие 2020 года без пониженного тарифа, то ему необходимо представить уточненный расчет с «обнулением» исчисленных сумм взносов за апрель, май, июнь 2020 года.

Футбол Крал: «Матч с „Зенитом“ будет отличным» Полузащитник "Спартака" Алекс Крал порассуждал о предстоящей встрече против "Зенита" в 1/2 финала Кубка России.

Происшествия В ходе очередных беспорядков в Белграде пострадали 14 полицейских "Прошедшей ночью пострадали 14 полицейских, задержан 71 хулиган, а с начала насильственных протестов пострадали как минимум 130 полицейских, которые должны были получить медицинскую помощь", - заявил Ребич на брифинге.

Футбол Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.

Космос Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15» Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.

Авто Great Wall выпустит рамный внедорожник под маркой WEY Дизайн модели, судя по распространенным производителем изображениям, выдержан в классическом для рамных внедорожников ключе: с приподнятыми бамперами, высокой посадкой и буксировочными петлями на видном месте (рядом с передним краем лонжеронов). 10