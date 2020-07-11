Происшествия
ТАССВ Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам
Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
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с чего всё началось
В СГБ заявили, что в связи с «серьезным инцидентом» была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) «горячая линия».Ридус12:03
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Гаджеты
Новая версия Android начнет собирать данные о падениях смартфонов
Согласно сообщению, в бета-версии ОС Android 11 пользователи обнаружили программу Device Drop Monitor, которая автоматически записывает все данные во время падения смартфона.
ИА Красная Весна 14:45
Футбол
Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти
Фола на Понсе не было, это не пенальти. Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе.
Чемпионат 14:50
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»
В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
Evo-rus.com 07:36
Здоровье
Признаки развития рака у детей на ранней стадии назвал онколог
Профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого, детский хирург-онколог Тимур Шароев рассказал, что есть три основных признака злокачественных образований, которые проявляются на ранних стадиях.
Сайт интересных новостей 15:13
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия 15:38
Космос
Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс
Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца.
ГЛАС.RU вчера в 03:13
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
Футбол
«Днепр-1», уступая по ходу встречи 0:2, вырвал победу у «Львова»
Bookmaker-ratings.ru 14:30
Теннис
Рублёв победил Берреттини и вышел в финал теннисного турнира в Австрии
RT на русском 10:14
Здоровье
Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад
Особенно полезен шоколад людям, которые работают учителями, врачами, артистами, диспетчерами и менеджерами.
Evo-rus.com вчера в 06:44
Армия и оружие
«Он завоюет океан»: какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
По мнению военных экспертов, комплекс "Циркон" в несколько раз повысит боевые возможности не только крейсера "Адмирал Нахимов", но и всего флота.
РИА Новости 01:00
Общество
Росстат: в мае в России от коронавируса умерли 5644 человека
В мае 2020 года от коронавирусной инфекции умерли 5644 человека, сообщил глава Росстата Павел Малков.
News.ru вчера в 10:49
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Игры
GTA: San Andreas показали с современной графикой
Моддеры из ArcadiaSquad показали GTA: San Andreas, вышедшую в 2004 году, с современной графикой.
Ferra 12:00
Футбол
Смолов получил травму перед матчем «Сельты» с «Осасуной»
Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов получил травму перед матчем 35-го тура испанской футбольной Примеры с «Осасуной».
RT на русском 11:53
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Здоровье
Врачи из Астрахани и гуманитарный груз отправятся на помощь Казахстану
Гуманитарный груз и пять врачей отправятся в Атыраускую область Казахстана.
ИА Красная Весна 02:32
Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
BFM.ru 13:49
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Политика
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Lenta.ru вчера в 14:04
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39