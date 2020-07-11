Происшествия

ТАССТАССВ Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.
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с чего всё началось
В СГБ заявили
, что в связи с «серьезным инцидентом» была активирована действующая при посредничестве Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС) «горячая линия».
Ридус12:03

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В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

ТАСС14:59

Тбилиси обвиняет российских пограничников в незаконном задержании гражданина Грузии

Газета.Ru14:41

Служба госбезопасности Грузии обвинила РФ в опасном инциденте на границе

REGNUM15:04

На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба

РИА Новости14:01

В Южной Осетии раскрыли детали «опасного прецедента» на границе с Грузией

Lenta.ru14:37

Тбилиси обвинил российских пограничников в ранении и задержании гражданина Грузии

Коммерсантъ11:52

В Южной Осетии нарушитель открыл стрельбу по пограничникам

РЕН ТВ08:53
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Новая версия Android начнет собирать данные о падениях смартфонов

Согласно сообщению, в бета-версии ОС Android 11 пользователи обнаружили программу Device Drop Monitor, которая автоматически записывает все данные во время падения смартфона.
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В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

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Фола на Понсе не было, это не пенальти. Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе.
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Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня»

В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать.
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Здоровье

Признаки развития рака у детей на ранней стадии назвал онколог

Профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого, детский хирург-онколог Тимур Шароев рассказал, что есть три основных признака злокачественных образований, которые проявляются на ранних стадиях.
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Франция сожалеет о решении Турции сделать храм Святой Софии мечетью

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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
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Космос

Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс

Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца.
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Общество

Спецназовец по прозвищу «Капитан Америка» совершил самоубийство

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Армия и оружие

Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе

Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
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Футбол

«Днепр-1», уступая по ходу встречи 0:2, вырвал победу у «Львова»

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Рублёв победил Берреттини и вышел в финал теннисного турнира в Австрии

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Эндокринолог сказал, кому обязательно нужно есть шоколад

Особенно полезен шоколад людям, которые работают учителями, врачами, артистами, диспетчерами и менеджерами.
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Армия и оружие

«Он завоюет океан»: какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО

По мнению военных экспертов, комплекс "Циркон" в несколько раз повысит боевые возможности не только крейсера "Адмирал Нахимов", но и всего флота.
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Росстат: в мае в России от коронавируса умерли 5644 человека

В мае 2020 года от коронавирусной инфекции умерли 5644 человека, сообщил глава Росстата Павел Малков.
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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GTA: San Andreas показали с современной графикой

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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

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Смолов получил травму перед матчем «Сельты» с «Осасуной»

Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов получил травму перед матчем 35-го тура испанской футбольной Примеры с «Осасуной».
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В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей

РИА Новости 12:12
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ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
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ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

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Врачи из Астрахани и гуманитарный груз отправятся на помощь Казахстану

Гуманитарный груз и пять врачей отправятся в Атыраускую область Казахстана.
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Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
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ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса

За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
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Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

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