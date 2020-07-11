с чего всё началось

Нарушитель границы Южной Осетии, гражданин Грузии, в ходе задержания открыл стрельбу по югоосетинским пограничникам и был ранен ответным огнем, сообщила в субботу пресс-служба Комитета государственной безопасности республики.

В Южной Осетии нарушитель границы открыл стрельбу по пограничникам

Гаджеты Новая версия Android начнет собирать данные о падениях смартфонов Согласно сообщению, в бета-версии ОС Android 11 пользователи обнаружили программу Device Drop Monitor, которая автоматически записывает все данные во время падения смартфона. 1

Футбол Арбитр Федотов: Заболотный не фолил на Понсе, это не пенальти Фола на Понсе не было, это не пенальти. Заболотный рукой задевает мяч, а потом уже происходит игровое столкновение вратаря и Понсе.

Музыка Александр Ревва презентовал клип «Перетанцуй меня» В видеоролике видно, как Артур Пирожков начинает танцевать дома, соблюдая режим самоизоляции, однако ему становится скучно танцевать одному, и он отправляется во двор, где продолжает танцевать. 14

Здоровье Признаки развития рака у детей на ранней стадии назвал онколог Профессор и руководитель научного отдела центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого, детский хирург-онколог Тимур Шароев рассказал, что есть три основных признака злокачественных образований, которые проявляются на ранних стадиях. 3

Космос Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца. 6

Армия и оружие Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля. 2

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Футбол Смолов получил травму перед матчем «Сельты» с «Осасуной» Российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов получил травму перед матчем 35-го тура испанской футбольной Примеры с «Осасуной».

Общество ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 604