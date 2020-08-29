Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ведомости
Ведомости

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об отставке правительства Эрика Пухаева, соответствующий документ опубликован на сайте президента.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

ТАСС08:42
Московский Комсомолец

Президент Южной Осетии отправил в отставку правительство страны

Московский Комсомолец08:22
RT на русском

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

RT на русском08:28
РИА Новости

Биография Эрика Пухаева

РИА Новости09:22
Газета.Ru

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Газета.Ru08:41
РБК

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

РБК08:33
Коммерсантъ

Президент Южной Осетии отправил правительство в отставку

Коммерсантъ08:23

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
1,1K

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
28

Эксперт рассказал, чем Россия ответит на агрессию против Белоруссии

Обещание Владимира Путина возможной военной помощи президенту Белоруссии Александру Лукашенко в рамках обязательств по Союзному государству и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызвало ряд вопросов.
Московский Комсомолец07:54

Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37