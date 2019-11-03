Происшествия
РИА НовостиВ Жуковском потушили пожар на складе
Спасатели ликвидировали пожар на складе в городском округе Жуковский в Московской области, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области. Ранее сообщалось, что склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области на площади около 1,8 тысячи квадратных метров.
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Пожар на площади почти 1,8 тыс. кв. м произошел на складе в подмосковном Жуковском
Агентство Москвавчера в 22:46
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Экономика
Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 22:12
Происшествия
В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек
Российская газета 02:53
Экономика
ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков
Пятая часть заемщиков — проблемные По данным ЦБ, просрочку по кредитам свыше 5% от полученного займа имеют 19% российских заемщиков, почти у половины из них это "старые долги": просрочка была еще в 2017 году.
РБК 01 ноября в 12:56
Общество
Названы вакансии в России с зарплатами более 200 тысяч рублей
Третье место досталось директорам по управлению персоналом в IT. Эти вакансии предусматривают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц.
Телеканал 360° вчера в 05:53
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Фигурное катание
Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке
Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
Газета.Ru вчера в 17:26
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Здоровье
Ученые рассказали об опасности женского храпа
iReactor вчера в 13:48
Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Общество
Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Накануне журналисты заметили на выставке ритуальных услуг на ВДНХ похоронную гравюру Асмус.
РИА Новости вчера в 07:45
Армия и оружие
В США Россию назвали реальной военной угрозой
Россия по-прежнему представляет явную угрозу как собственно для США, так и для американских интересов в Европе, говорится в докладе группы экспертов для стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
Газета.Ru 01:39
Происшествия
Во Внуково утром были очереди из-за поломки ленты приема багажа
В аэропорту Внуково утром сортировка багажа производилась в ручном режиме из-за поломки ленты сортировщика.
Коммерсантъ 03:28
Гаджеты
Intel выпустит 10-нм настольные процессоры в начале 2020 года
Компания Intel намерена выпустить свои новые 10-нм процессоры настольного типа в начале 2020 года.
Актуальные Новости 00:14
Шоу-бизнес
Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах
Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец 31 октября в 04:22
Политика
Норвежский политик потребовала отменить санкции против России
Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Газета.Ru вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт
Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
Народные новости 01:51
Футбол
Защитник «Спартака» Кутепов рассказал о работе с Тедеско
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, как строится работа в команде с приходом немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера, передает пресс-служба московского клуба.
Газета.Ru 03:12
Кино
Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26
Политика
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 01 ноября в 10:43
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости 01 ноября в 18:04
Недвижимость
Названы самые благоприятные регионы для ипотеки
Наиболее комфортные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе РФ, где зафискировано наиболее удачное соотношение средней зарплаты и ипотечных платежей.
BFM.ru 03:43
Общество
Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплат пенсий
Министерство труда и социальной защиты РФ представило проект закона, призванный упростить порядок назначения и выплат пенсий, а также он позволит сократить количество документов.
Невские Новости 01 ноября в 11:11
Футбол
«Лейпциг» перед «Зенитом» забил восемь голов «Майнцу»
«Лейпциг» в домашнем матче 10-го тура чемпионата Германии разгромил «Майнц» (8:0). Хет-триком в составе хозяев отметился нападающий Тимо Вернер, также 23-летний немец отдал три голевые передачи.
Спорт-Экспресс вчера в 11:19
Общество
Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета вчера в 00:25
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48