На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает сайт Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Как стало известно, движение по перегону пока приостановлено.

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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