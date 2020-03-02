Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает сайт Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Как стало известно, движение по перегону пока приостановлено.
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На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

ДВ-РОСС14:12

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости19:30

Движение пассажирских поездов нарушено из-за схода вагонов в Забайкалье

Интерфакс19:33

На Транссибе сошли с рельсов 12 вагонов с углем

SakhaNews19:00

В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

РБК20:16

В Забайкалье сошли с рельсов 12 товарных вагонов

Вести.Ru19:06

В Забайкалье из-за аварии нарушено движение поездов

Эхо Москвы21:04
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Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости 20:40
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса 09:08
Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС 20:23
Общество

Марат Мирхайдаров возглавил частную компанию в Москве

Напомним, что в должности первого заместителя правительства Забайкалья Мирхайдаров находился с июня 2019 года.
Московский Комсомолец Чита 21:03
Культура

Скончалась народная артистка Мария Антонова

News.ru 11:42
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости 10:34
Политика

Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости 08:46
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК 18:28
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Происшествия

В центре Омска рухнули бывшие военные склады

Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
Российская газета 28 февраля в 10:02
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru 13:45
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Хоккей

Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз 2:3

Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Газета.Ru 21:05
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM 15:23
Футбол

Кокорин назвал гол в ворота «Арсенала» самым долгожданным

Газета.Ru 17:35
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru 13:20
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ 12:45
Хоккей

«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Горобзор.ру 10:29
Космос

Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

REGNUM вчера в 15:34
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Политика

Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
РИА Новости 14:16
Общество

Путин подписал закон о бесплатном питании для младших классов

Президент России Владимир Путин подписал закон о закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов.
Коммерсантъ 10:37
Футбол

Месси не забил в семи выездных матчах подряд впервые с 2007 года

Спорт-Экспресс 17:22
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