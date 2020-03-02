Происшествия
Газета.RuВ Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
На перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда. Об этом сообщает сайт Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Как стало известно, движение по перегону пока приостановлено.
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Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Общество
Марат Мирхайдаров возглавил частную компанию в Москве
Напомним, что в должности первого заместителя правительства Забайкалья Мирхайдаров находился с июня 2019 года.
Культура
Скончалась народная артистка Мария Антонова
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
В центре Омска рухнули бывшие военные склады
Сегодня вечером на проспекте Маркса в Центре Омска произошло обрушение бывших складов Минобороны.
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Хоккей
Миннесота Уайлд — Вашингтон Кэпиталз 2:3
Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против "Миннесоты Уайлд". В первом периоде игры Овечкин оформил дубль.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Хоккей
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» в первом матче плей-офф КХЛ
«Салават Юлаев» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина проиграл «Авангарду».
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Политика
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
Общество
Путин подписал закон о бесплатном питании для младших классов
Президент России Владимир Путин подписал закон о закон о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов.
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