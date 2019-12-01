Количество погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае выросло до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Забайкальскому краю.

В Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста

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