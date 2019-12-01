Происшествия
Российская газетаВ Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста
Количество погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае выросло до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Забайкальскому краю.
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Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане
По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Музыка
Данко предложил судить организаторов концертов Ротару в России
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Политика
Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Авто
Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона
Компания Lynk&Co, основанная Geely и Volvo, готовит к премьере новый купеобразный кроссовер с индексом 05, который выйдет в продажу в 2020 году.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Происшествия
Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»
Происшествия
Причина задержаний в Петербурге – предотвращение массовых драк фанатов
Транспорт
МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника
С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Наука
Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру
Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Здоровье
От аллергии до диабета и рака может указывать сухая кожа и зуд
На различные серьезные заболевания от аллергии до диабета и рака может указывать сухая кожа тела человека и появившейся сильный зуд, сообщает издание MedikForum.ru.
Общество
Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс
В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Происшествия
Дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной в реке под Саратовом
Обстоятельства смерти ребенка неизвестны Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки, которую нашли в городе Красный Кут, сообщает ТАСС.
Политика
Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Экономика
Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых
По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых.
Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).