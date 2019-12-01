Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста

Количество погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае выросло до 19 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Забайкальскому краю.
Читать в источнике
Комментировать436

Подробнее о событии

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

RT на русском04:42

Глава села в Забайкалье рассказал подробности ДТП с автобусом

РИА Новости08:06

МЧС опубликовало видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье

Zab.RU08:17

В Читу доставят четверых пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Интерфакс07:01

В Забайкальском крае в ДТП погибли 19 человек

Коммерсантъ07:58

В Забайкальском крае уточнили, что в салоне разбившегося автобуса находился 41 человек

ТАСС07:18

«Люди в шоке уезжали»: глава села рассказал о забайкальской катастрофе

Московский Комсомолец07:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Биатлон

Биатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:09
Музыка

Данко предложил судить организаторов концертов Ротару в России

ИнфоСМИ 29 ноября в 04:15
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Политика

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:04
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Авто

Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона

Компания Lynk&Co, основанная Geely и Volvo, готовит к премьере новый купеобразный кроссовер с индексом 05, который выйдет в продажу в 2020 году.
Daily-Motor.Ru 00:27
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Известия 07:34
Происшествия

Историка Соколова привезли в Москву на экспертизу

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ, перевезли из петербургского СИЗО-1 ("Кресты-2") в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщил его адвокат Александр Почуев.
РИА Новости вчера в 10:12
Происшествия

На Урале задержали главу религиозной секты после убийства мальчика

Известия 06:22
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Детройт»

Российская газета 00:31
Происшествия

Причина задержаний в Петербурге – предотвращение массовых драк фанатов

Спорт уик-энд 08:07
Транспорт

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Интерфакс 04:30
Наука

Фронтир нейронаук. Банк ткани мозга обезьян переведен в цифру

Исследователи могут изучить более 10 000 срезов более 185 секционированных образцов, которые уже переведены в цифру.
Индикатор вчера в 15:08
Здоровье

От аллергии до диабета и рака может указывать сухая кожа и зуд

На различные серьезные заболевания от аллергии до диабета и рака может указывать сухая кожа тела человека и появившейся сильный зуд, сообщает издание MedikForum.ru.
Ugpressa.ru 04:03
Общество

Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Известия 05:13
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости вчера в 16:14
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной в реке под Саратовом

Обстоятельства смерти ребенка неизвестны Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки, которую нашли в городе Красный Кут, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ вчера в 23:56
Политика

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
РИА Новости вчера в 19:11
Экономика

Набиуллина допустила снижение ипотечных ставок до 7-8% годовых

По данным статистики Банка России, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 процентных пункта - до 9,4% годовых.
ТАСС 05:11
Экономика

Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты

Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
REGNUM 29 ноября в 04:16
ещё по теме
Главное