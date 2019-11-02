Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ по Забайкальскому краю.
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В Забайкалье за убийство и изнасилование арестовали трех подростков

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Трое школьников арестованы за убийство и изнасилование в Забайкалье

РЕН ТВвчера в 12:33

В Забайкальском крае арестовали трех подростков за убийство и изнасилование

РИА Новостивчера в 10:26

СК обвинил трех подростков в убийстве и насилии над женщиной в Забайкалье

РБКвчера в 10:57

В Забайкалье троих подростков обвинили в убийстве и насилии над женщиной

ТАССвчера в 10:27

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Вести.Ruвчера в 11:09

Трёх подростков в Забайкалье арестовали по подозрению в зверствах над взрослой парой

Чита.Рувчера в 09:42
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Blizzard анонсировала Diablo IV

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«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
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Газета.Ru 01 ноября в 14:24
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Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
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РБК вчера в 16:40
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Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

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РИА Новости вчера в 12:46
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В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
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Армия и оружие

За атаку на Хмеймим ВМФ России нанес массированный удар

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Армия и оружие

Курды выступили против контроля США над нефтяными месторождениями

Председатель исполкома Сирийского демократического совета SDC Сирии Ильхам Ахмед заявила о нежелании сирийских курдов, чтобы власти США контролировали нефтяные месторождения в регионе.
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«Ключевой свидетель» рассказал о деле Boeing МН17 и утечке документов

В Киеве Цемаха ранее назвали ключевым свидетелем в деле о крушении «Боинга» 777 рейса МН17 на Донбассе.
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Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
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В Москву идет аномальное субтропическое тепло

На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 09:17
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Погибшие в Эссексе мигранты были гражданами Вьетнама

Погибшие мигранты, найденные в фургоне грузовика в британском Эссексе, были гражданами Вьетнама.
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Sportbox.RU вчера в 23:32
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Fn и Sayuw играют за HellRaisers на Parimatch League. Nix заболел

HellRaisers играют с Ростиславом «Fn» Лозовым на Parimatch League. Также за состав выступают Олег «sayuw» Каленбет и bowbowbow.
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Кристина Асмус решила не оставлять безнаказанным такой поступок ритуальной фирмы и намерена требовать компенсацию за размещение ее портрета на надгробном камне в рекламных целях.
Территория новостей вчера в 00:32
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Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
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Пятеро россиян удостоены японского ордена Восходящего солнца

Вести.Ru вчера в 21:20
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Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
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