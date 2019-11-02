Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ по Забайкальскому краю.
Читать в источнике
Комментировать169

Подробнее о событии

В Забайкалье будут судить трех подростков за изнасилование и убийство

Эхо Москвы16:00

Четверо подростков изнасиловали женщину кочергой в Забайкалье

РЕН ТВ05:25

Школьники из Забайкалья арестованы за жестокое убийство и изнасилование

Газета.Ru14:05

СК обвинил трех подростков в убийстве и насилии над женщиной в Забайкалье

РБК11:57

В Забайкалье троих подростков обвинили в убийстве и насилии над женщиной

ТАСС11:27

В Забайкальском крае арестовали трех подростков за убийство и изнасилование

РИА Новости11:26

Троих подростков в Забайкалье заподозрили в изнасиловании и убийстве. Их арестовали

Телеканал 360°14:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

РБК 17:40
Политика

Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru 19:43
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Хоккей

Шайба Радулова помогла «Далласу» одолеть «Монреаль»

NewInform 22:54
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 12:39
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет

Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Политика

Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 05:01
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Наука

Большой брат следит за меньшими

Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
N+1 31 октября в 08:27
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович изменилась до неузнаваемости

Дни24 17:06
Политика

Украина закрыла небо и судоходство в Черном море из-за военных учений

Киев объявил о закрытии неба и запрете судоходства в северной части Черного моря по причине проведения стрельб.
Экономика сегодня 10:35
Армия и оружие

США и Южная Корея могут вновь отменить учения Vigilant ACE

Соединенные Штаты и Южная Корея могут вновь отложить проведение ежегодных декабрьских учений ВВС Vigilant ACE, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 22:40
Авто

Nissan подтвердил следующее поколение Patrol

По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
32CARS.ru 08:40
Авто

Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам

Пользователь Twitter из Японии опубликовал фото только что доставленных к одному из дилеров новых, еще официально не представленных кроссоверов Toyota Raize.
Российская газета вчера в 04:00
Гаджеты

В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR

На 13 ноября запланировано проведение презентации обновленной линейки смартфона Motorola RAZR 2019.
В городе R вчера в 03:42
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Политика

В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России

Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.
Известия 22:19
Экономика

Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер 12:33
Происшествия

В Челябинской области в жилом доме произошел хлопок газа

РБК 17:48
Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установили штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Автоновости дня вчера в 22:28
Футбол

Торино — Ювентус 0:1

LiveSport.ru 17:42
Политика

Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ 10:27
Музыка

Певец из Осетии Matrang выпустил новый трек

Регион online 21:28
Общество

Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию

ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Происшествия

В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»

Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости 20:24
Технологии

Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России

В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru 04:36
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM вчера в 22:23
Главное