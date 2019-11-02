Происшествия
Газета.RuВ Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ по Забайкальскому краю.
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В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
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Соперник «Зенита» по ЛЧ «Лион» вырвал победу над «Тулузой»
«Лион» на выезде вырвал победу над «Тулузой» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
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Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новости 17:07
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В России увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов
В России увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов к 2024 году.
ГлобалМСК.ру вчера в 18:37
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В докладе, состоящем из нескольких частей, Россия признается главной угрозой для США в настоящее и ближайшее время, однако отмечается, что в дальнейшем такая позиция перейдет Китаю.
Lenta.ru 17:07
Музыка
Группа My Chemical Romance воссоединится
Эмо-группа My Chemical Romance анонсировала воссоединение после распада в 2013 году, сообщив в своём твиттере о том, что даст новый концерт.
Life.ru вчера в 00:43
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Израильский суд приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Суд Израиля приостановил передачу петербуржца Алексея Буркова Соединенным Штатам из-за петиции семьи Наамы Иссахар — израильтянки, осужденной в РФ за наркотики.
Вечерняя Москва вчера в 05:31
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Трамп заявил, что США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ
Соединенные Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии, однако настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.
ТАСС вчера в 18:31
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие
В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками
РИА Новости вчера в 20:30
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Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»
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В Японии сгорел замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО
В 2000 году замок признали частью всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
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Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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Шоу-бизнес
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Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
StarHit.ru 17:00
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
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В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
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В России появится своя спутниковая система телефонной связи
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В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек
В Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд погибли 19 человек, еще 29 пострадали.
REGNUM 11:09
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Пилот «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при США - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
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Сериал «Ведьмак» растянут на семь сезонов
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Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.
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Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
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