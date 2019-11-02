В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ по Забайкальскому краю.

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

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