Происшествия
Газета.RuВ Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ по Забайкальскому краю.
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Троих подростков в Забайкалье заподозрили в изнасиловании и убийстве. Их арестовали
Телеканал 360°вчера в 14:18
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«Барселона» уступила в гостях «Леванте»
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