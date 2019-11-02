Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ по Забайкальскому краю.
Читать в источнике
Комментировать177

Подробнее о событии

В Забайкалье будут судить трех подростков за изнасилование и убийство

Эхо Москвывчера в 16:00

СК обвинил трех подростков в убийстве и насилии над женщиной в Забайкалье

РБКвчера в 11:57

Школьники из Забайкалья арестованы за жестокое убийство и изнасилование

Газета.Ruвчера в 14:05

Трое школьников арестованы за убийство и изнасилование в Забайкалье

РЕН ТВвчера в 13:33

Троих подростков в Забайкалье заподозрили в изнасиловании и убийстве. Их арестовали

Телеканал 360°вчера в 14:18

В Забайкалье троих подростков обвинили в убийстве и насилии над женщиной

ТАССвчера в 11:27

В Забайкальском крае арестовали трех подростков за убийство и изнасилование

РИА Новостивчера в 11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Происшествия

В Жуковском горит склад на площади более 1,5 тыс. кв. м

ТАСС вчера в 23:51
Политика

Генсек НАТО отказался встречаться с украинскими моряками

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал встречаться в Одессе с украинскими моряками, которые были арестованы российской стороной после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и вернулись на родину в начале сентября.
Ридус вчера в 11:42
Кино

Названы самые страшные монстры из фильмов ужасов

Издание Independent составило список самых пугающих монстров из фильмов ужасов всех времен. Всего в рейтинг вошли 20 персонажей.
Газета.Ru вчера в 02:57
Армия и оружие

Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю

Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 22:43
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 10:50
Политика

Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 05:01
Экономика

Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика

Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций»

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.
РИА Новости 01 ноября в 07:28
Технологии

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 21:09
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре

Культуромания вчера в 13:22
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 19:14
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 01 ноября в 02:40
Общество

Минтруд намерен упростить порядок назначения и выплат пенсий

Министерство труда и социальной защиты России разработало законопроект, который упростит порядок назначения и выплат пенсий, а также позволит сократить количество документов.
RT на русском 01 ноября в 11:21
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 18:33
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК вчера в 17:40
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии

Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места убийства руководителя Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы.
Взгляд.ру вчера в 15:55
Экономика

Весь малый бизнес в России хотят перевести на оплату налогов онлайн

Министерство финансов РФ изучает возможность в перспективе перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов.
Росбалт 01 ноября в 11:14
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой

Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 12:33
Спорт

Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США

В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
Матч ТВ вчера в 18:59
Авто

Обновлённый кроссовер Mazda CX-9 стал мощнее

Мощность мотора равна 254 л.с. Кроссовер следующего модельного года появится у дилеров США в ноябре и будет доступен от 33,8 тысячи долларов, что по актуальному курсу составляет около 2,2 млн рублей — это на 1,5 тысячи долларов дороже дореформенной Mazda CX-9.
Тарантас Ньюс 01 ноября в 02:50
Политика

Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 19:43
Политика

Норвежский политик высказалась за отмену антироссийских санкций

Глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских санкций.
RT на русском вчера в 23:47
Здоровье

4 симптома «тихого инфаркта» назвали медики

Ученые Гарвардского университета рассказали, какие признаки свидетельствуют о наступлении «тихого инфаркта».
Московский Комсомолец вчера в 10:37
Армия и оружие

США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B

Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
PolitOnLine.Ru 01 ноября в 07:07
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Транспорт

С 1 ноября водителям в России грозят новые штрафы

В России с 1 ноября начинают действовать новые штрафы для пассажирских автомобилей с 8 и более посадочными местами.
Новые автомобили вчера в 06:08
Футбол

«Барселона» уступила в гостях «Леванте»

Советский спорт вчера в 13:21
Шоу-бизнес

Дочь Ани Лорак была свидетелем ее ссор с мужем

Популярная украинская певица Ани Лорак долго молчала по поводу своего развода с мужем Муратом Налчаджиоглу.
Bimru.ru 01 ноября в 05:20
Главное