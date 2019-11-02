Происшествия
Газета.RuВ Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ по Забайкальскому краю.
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Подростков обвиняют в смерти мужчины и насилии над женщиной в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита10:51
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Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
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РИА Новости вчера в 06:02
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Появились первые снимки Kia Optima поколения будущего
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Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
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Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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