Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ по Забайкальскому краю.
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В Забайкалье будут судить трех подростков за изнасилование и убийство

Эхо Москвы16:00

Троих подростков в Забайкалье заподозрили в изнасиловании и убийстве. Их арестовали

Телеканал 360°14:18

В Забайкалье троих подростков обвинили в убийстве и насилии над женщиной

ТАСС11:27

СК обвинил трех подростков в убийстве и насилии над женщиной в Забайкалье

РБК11:57

В Забайкальском крае арестовали трех подростков за убийство и изнасилование

РИА Новости11:26

Подростков обвиняют в смерти мужчины и насилии над женщиной в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита10:51

Четверо подростков изнасиловали женщину кочергой в Забайкалье

РЕН ТВ05:25
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