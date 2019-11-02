Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК РФ по Забайкальскому краю.
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В Забайкалье будут судить трех подростков за изнасилование и убийство

Эхо Москвы16:00

Троих подростков в Забайкалье заподозрили в изнасиловании и убийстве. Их арестовали

Телеканал 360°14:18

Четверо подростков изнасиловали женщину кочергой в Забайкалье

РЕН ТВ05:25

В Забайкалье троих подростков обвинили в убийстве и насилии над женщиной

ТАСС11:27

В Забайкальском крае арестовали трех подростков за убийство и изнасилование

РИА Новости11:26

Подростков обвиняют в смерти мужчины и насилии над женщиной в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита10:51

СК обвинил трех подростков в убийстве и насилии над женщиной в Забайкалье

РБК11:57
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Футбол

Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА

Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.
RT на русском 15:55
Шоу-бизнес

Пугачева зареклась выходить на сцену до 80 лет

Певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея. Об этом она заявила во время концерта в Минске.
Lenta.ru 14:47
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Политика

Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Технологии

В России запустили сервис Apple TV+ без русского дубляжа

Только оригинальные фильмы и сериалы сервиса вышли без русского дубляжа, однако их можно посмотреть с субтитрами.
UfacityNews.ru 06:38
Политика

Дробыш прокомментировал запрет Лепсу на въезд в Латвию

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш прокомментировал RT включение Григория Лепса в список лиц, которым запрещён въезд в Латвию.
RT на русском вчера в 11:24
Происшествия

Камеры сняли, как убийцы главы центра «Э» Ингушетии бросили машину

РЕН ТВ 15:18
Армия и оружие

В МВД Турции пообещали отослать пленных боевиков ИГ в Европу

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что считает неприемлемой позицию стран Европы, которые никак не реагируют на ситуацию с пленными боевиками «Исламского государства» (запрещенной в России организации) на севере Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:19
Армия и оружие

Владимир Карасёв: Поляки не собираются погибать за Прибалтику

Поляки поняли, что дело пахнет керосином, и полыхнет не США, а Польша.
Новостной фронт 09:15
Экономика

В России увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов

В России увеличение экспорта может привести к дефициту продуктов к 2024 году.
ГлобалМСК.ру вчера в 18:37
Происшествия

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
Происшествия

Силовики с дубинками разгоняли протестующих в селе Меусиша в Дагестане

В селе Меусиша в Дахадаевском районе Дагестана местные жители столкнулись с силовиками.
Регион online вчера в 09:55
Экономика

Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа

Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM 31 октября в 18:24
Футбол

Клопп: «„Ливерпуль“ заслужил победу»

Soccer.ru 14:59
Гаджеты

Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор

The GEEK вчера в 18:45
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 11:04
Политика

Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»

МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери

Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Рамблер вчера в 14:35
Спорт

Российские шахматисты выиграли командный чемпионат Европы

Российские шахматистки выиграли командные чемпионат Европы третий раз подряд и шестой раз в истории.
Коммерсантъ 10:23
Единоборства

Президент UFC официально представил чемпионский пояс BMF

Президент UFC, Дана Уайт, официально представил чемпионский пояс «Самого Опасного Убл**ка» (BMF), который в эту субботу будет вручен победителю поединка в полусреднем весе между Хорхе Масвидалом и Нейтом Диасом.
FightTime.ru вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции

Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья вчера в 02:02
Футбол

Кириченко: «Удаление Бийола по делу. Чистая карточка»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко прокомментировал ничейный результат в матче 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА (1:1) и судейство бригады Михаила Вилкова.
Sport24.ru 15:16
Политика

Вакарчук указал Зеленскому на его президентские обязанности

С похожим заявлением Вакарчук выступал в октябре: он призывал украинского лидера к делам вместо слов.
Lenta.ru 15:38
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Наука

Мысли о ярком или темном заставляют зрачки сужаться или расширяться

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что зрачки человека могут расширяться и сужаться в зависимости от света.
Мойка78 30 октября в 18:58
Происшествия

В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище

Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Известный американский киноактер Леонардо Ди Каприо лично встретился со знаменитой 16-летней шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Дни24 02:13
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян

Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, которую лечат врачи в Краснодаре, поблагодарила россиян за помощь в своем Instagram.
Газета.Ru 15:29
Армия и оружие

Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем

Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
RuNews24.ru 31 октября в 03:31
Здоровье

Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать

Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa 31 октября в 01:34
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