Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли

Предполагается, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Авария в Забайкалье, при которой туристический автобус пробил ограждение моста и упал в замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе, унесла жизни 19 человек. Об этом журналистам заявили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.
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В Забайкалье завершены спасательные работы на месте ДТП

Коммерсантъ05:53

Руководители УМВД и УГИБДД выехали на место ДТП с автобусом в Сретенский район

Zab.RU04:42

Спасатели завершили работы на месте аварии автобуса в Забайкалье

Интерфакс05:42

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RT на русском04:42

Перевозчик сообщил о состоянии попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса

РБК04:46

Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье

РИА Новости04:30

Аварийно-спасательные работы на месте ДТП в Забайкалье завершили

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