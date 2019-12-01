Происшествия
Газета.RuВ Забайкалье автобус упал с моста, 19 человек погибли
Предполагается, что причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Авария в Забайкалье, при которой туристический автобус пробил ограждение моста и упал в замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе, унесла жизни 19 человек. Об этом журналистам заявили в пресс-службе губернатора Забайкальского края.
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