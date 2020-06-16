Происшествия
РИА НовостиВ Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую девочку
В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку, сообщает следственное управление СК по региону. Инцидент произошел в понедельник вечером в Ононском районе. Компания родственников отдыхала на берегу реки Онон, среди них была девочка.
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В Ононском районе Забайкальского края проводится доследственная проверка по факту утопления четырех человек, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.Российская газетавчера в 22:54
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