с чего всё началось

В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону. Как отмечается, инцидент произошёл вечером в Онском районе.

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

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