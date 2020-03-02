Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
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В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов грузового поезда

RT на русском00:20

В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

РБКвчера в 20:16

В Забайкалье сошли с рельсов 12 товарных вагонов

Вести.Ruвчера в 19:06

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новостивчера в 19:30

На Транссибе в Забайкалье 12 вагонов сошли с рельсов

ТАССвчера в 19:06

Движение пассажирских поездов нарушено из-за схода вагонов в Забайкалье

Интерфаксвчера в 19:33

Товарный поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Красная веснавчера в 14:27
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Экономика

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления

Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Экономика

В России внесут изменения в закон о валютном регулировании

Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
RuNews24.ru вчера в 03:33
Экономика

Российские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 29 февраля в 07:54
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бизнесмена

В Екатеринбурге бывший топ-менеджер четвёртой овощебазы Иван Обухов получил три пулевых ранения.
REGNUM 00:09
Армия и оружие

Турция рассказала о военной операции в Идлибе

iReactor вчера в 06:48
Общество

Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили

Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:06
Происшествия

Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани

Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
РИА Новости 00:25
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
RT на русском вчера в 23:40
Хоккей

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:53
Происшествия

В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением

Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
Общество

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
RT на русском 00:12
Культура

Эскизы костюмов для сериала «Магомаев» – платья Тамары Синявской и пиджаки Муслима

Как создавали грим Милоша Биковича для «Магомаева» и почему актер хотел отказаться от роли на Первом канале.
StarHit.ru вчера в 23:00
Политика

Названы возможные сценарии выборов в Госдуму

Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 19:41
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек

С декабря пошлого года число погибших в КНР выросло до 2912 человек. Коронавирус фиксируют все в новых странах.
Новые Известия вчера в 23:26
Общество

Россиян в марте ожидают длинные выходные

Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Известия вчера в 23:14
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Политика

Пит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
РИА Новости вчера в 21:20
Общество

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия вчера в 19:48
Общество

Нейросеть вычислит нарушителей на ЕГЭ

В этом году при проведении Единого государственного экзамена будет использоваться технология машинного зрения, которая работает на основе нейросети.
РЕН ТВ 00:00
Общество

В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом

1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии

В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Discover24 29 февраля в 11:50
Наука

Лучшее за день. 29 февраля

На сегодняшнем фото дня вы видите две фотографии Урана, снятые телескопом Hubble, сделанные с разницей в год: в 2005 и 2006 годах.
Индикатор 29 февраля в 17:18
Наука

Биосовместимое нановолокно для введения лекарств изобрели в России

Матриксы, полученные методом электроспиннинга, состоят из тонких волокон и имеют множество применений: их можно использовать для жидкостной или газовой фильтрации, для культивирования клеток, в качестве сорбентов и каталитических матриц, для создания защитной одежды, раневых антибактериальных покрытий, систем для доставки лекарственных средств, а также имплантируемых тканеинженерных конструкций.
Открытая Дубна 27 февраля в 20:32
Футбол

Драку фанатов «Локомотива» с болельщиком «Зенита» показали на видео

Фанаты московского "Локомотива" избили болельщика "Зенита" во время матча 20 тура чемпионата России по футболу.
Sputnik Литва вчера в 22:00
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 22:55
Футбол

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
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