Происшествия
РИА НовостиВ Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
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Экономика
Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления
Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.
Экономика
В России внесут изменения в закон о валютном регулировании
Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
Экономика
Российские банки сократили выдачу кредитных карт
В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Политика
Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бизнесмена
В Екатеринбурге бывший топ-менеджер четвёртой овощебазы Иван Обухов получил три пулевых ранения.
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Общество
Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили
Компания—производитель люксовых автомобилей Aurus собрала более 700 предзаказов, сообщил гендиректор компании Адиль Ширинов в интервью «РИА Новости».
Происшествия
Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани
Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Происшествия
В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке
СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Армия и оружие
КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря
Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
Хоккей
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» выиграть у «Миннесоты»
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
Происшествия
В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16
Общество
В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
Культура
Эскизы костюмов для сериала «Магомаев» – платья Тамары Синявской и пиджаки Муслима
Как создавали грим Милоша Биковича для «Магомаева» и почему актер хотел отказаться от роли на Первом канале.
Политика
Названы возможные сценарии выборов в Госдуму
Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 88 тысяч человек
С декабря пошлого года число погибших в КНР выросло до 2912 человек. Коронавирус фиксируют все в новых странах.
Общество
Россиян в марте ожидают длинные выходные
Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта.
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Политика
Пит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Общество
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Общество
Нейросеть вычислит нарушителей на ЕГЭ
В этом году при проведении Единого государственного экзамена будет использоваться технология машинного зрения, которая работает на основе нейросети.
Общество
В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом
1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения Турцией «Панциря-С1» в Сирии
В Сети появилось видео уничтожения Турцией в северо-западной части Сирии ЗРПК "Панцирь-С1".
Наука
Лучшее за день. 29 февраля
На сегодняшнем фото дня вы видите две фотографии Урана, снятые телескопом Hubble, сделанные с разницей в год: в 2005 и 2006 годах.
Наука
Биосовместимое нановолокно для введения лекарств изобрели в России
Матриксы, полученные методом электроспиннинга, состоят из тонких волокон и имеют множество применений: их можно использовать для жидкостной или газовой фильтрации, для культивирования клеток, в качестве сорбентов и каталитических матриц, для создания защитной одежды, раневых антибактериальных покрытий, систем для доставки лекарственных средств, а также имплантируемых тканеинженерных конструкций.
Футбол
Драку фанатов «Локомотива» с болельщиком «Зенита» показали на видео
Фанаты московского "Локомотива" избили болельщика "Зенита" во время матча 20 тура чемпионата России по футболу.
Происшествия
В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»
Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России
Армия и оружие