Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Экономика Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Бесплатный доступ к значимым сайтам остался без постановления Внедрение бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, планировавшееся с 1 марта, задерживается: Минкомсвязь не смогла вовремя согласовать выход соответствующего постановления правительства.

Экономика Российские банки сократили выдачу кредитных карт В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Происшествия В Екатеринбурге неизвестные расстреляли бизнесмена В Екатеринбурге бывший топ-менеджер четвёртой овощебазы Иван Обухов получил три пулевых ранения.

Происшествия Источник сообщил о женщине, напавшей на своих сыновей в Казани Женщина в Казани пыталась убить двух своих семилетних сыновей-близнецов, а затем покончить с собой, один из мальчиков умер, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Происшествия В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Происшествия В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением Тело и.о. начальника уголовного розыска отдела №5 УМВД по городу Хабаровску с огнестрельным ранением найдено в его служебном кабинете, проводится проверка, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Политика Названы возможные сценарии выборов в Госдуму Еще два собеседника издания, близких к администрации главы государства, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит президент Владимир Путин.

Общество Россиян в марте ожидают длинные выходные Россиян ждут длинные выходные с 7 по 9 марта, связанные с празднованием Международного женского дня 8 марта.

Общество Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.

Политика Пит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.

Общество Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.

Общество Нейросеть вычислит нарушителей на ЕГЭ В этом году при проведении Единого государственного экзамена будет использоваться технология машинного зрения, которая работает на основе нейросети.

Общество В Москве выявлен первый случай заражения коронавирусом 1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.

Наука Лучшее за день. 29 февраля На сегодняшнем фото дня вы видите две фотографии Урана, снятые телескопом Hubble, сделанные с разницей в год: в 2005 и 2006 годах.

Наука Биосовместимое нановолокно для введения лекарств изобрели в России Матриксы, полученные методом электроспиннинга, состоят из тонких волокон и имеют множество применений: их можно использовать для жидкостной или газовой фильтрации, для культивирования клеток, в качестве сорбентов и каталитических матриц, для создания защитной одежды, раневых антибактериальных покрытий, систем для доставки лекарственных средств, а также имплантируемых тканеинженерных конструкций.