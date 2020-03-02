Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
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СК проводит проверку по факту схода с рельсов вагонов в Забайкалье

RT на русском22:08

В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

РБК20:16

Товарный поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Красная весна14:27

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости19:30

В Забайкалье сошли с рельсов 12 товарных вагонов

Вести.Ru19:06

Движение пассажирских поездов нарушено из-за схода вагонов в Забайкалье

Интерфакс19:33

На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

ДВ-РОСС14:12
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Наука

В Бразилии ученые расшифровали геном коронавируса

МедиаПоток вчера в 05:33
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Армия и оружие

Турция сбила два самолета ВВС Сирии

Ruposters.ru 07:10
Политика

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM 14:08
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.
РИА Новости 19:29
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Армия и оружие

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»

В США специалисты оценили тактику самолетов Ми-28 против вертолетов «Апач».
Дни24 09:16
Происшествия

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

ТАСС 12:04
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом и фурой под Владимиром

Один человек погиб, десять пострадали в аварии, произошедшей во Владимирской области.
Российская газета 21:14
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM 15:23
Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

Стало известно, какими приложениями компания Huawei планирует заменить продукты корпорации Google на своих смартфонах и устройствах дочерней компании Honor.
Piter.tv вчера в 05:58
Игры

Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?

История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Cyber.sports.ru вчера в 13:49
Общество

На Сахалине хотят ограничить сообщение с Хоккайдо из-за коронавируса

Власти Сахалина решили обратиться в правительство России с просьбой ограничить регулярное транспортное сообщение с японским островом Хоккайдо из-за нового коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 18:17
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Политика

Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии

NewsFrol вчера в 18:30
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу Примеры

Мадридский «Реал» одержал победу над каталонской «Барселоной» в матче 26-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 16:51
Происшествия

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии арестован за взятку

Во время обысков у фигурантов в служебных кабинетах изъяли деньги и кокаин Правоохранительные органы задержали в Иркутске заместителя руководителя территориального управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Байкал-Daily 22:25
Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

Спасатели тушат пожар площадью 1,8 тысячи квадратных метров на ферме в населенном пункте Нижнесикиязово в Башкирии, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 22:55
Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Футбол

«Ворскла» нанесла первое в сезоне поражение «Шахтёру»

Евро-футбол.ру 12:04
Экономика

Банки в России ограничили выдачи кредитных карт

Количество выданных кредитных карт в России в январе 2020 года снизилось впервые с 2015 года.
RT на русском 22:57
Футбол

«Ман Сити» выиграл третий Кубок лиги подряд

В рамках финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы» со счетом 1:2. Это третий трофей в турнире подряд.
LiveSport.ru 13:33
Культура

Мадонна упала во время концерта в Париже и расплакалась от боли

61-летняя известная певица Мадонна, которая в последнее время страдает от проблем со здоровьем, опять заставила своих поклонников очень сильно понервничать.
Mockva.ru 21:57
Общество

Россиян ждут первые весенние длинные выходные

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
РИА Новости 16:47
Политика

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Глава государства побывает в 76-й дивизии ВДВ и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чеченской Республики.
Известия вчера в 07:54
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Футбол

«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Реймсом» в Лиге 1

«Монако» и «Реймс» сыграли вничью в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:1.
RT на русском вчера в 16:32
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская чемпионка Олимпийских игр в Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова сообщила о решении завершить профессиональную карьеру.
Life.ru 21:38
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