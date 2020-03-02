Происшествия
РИА НовостиВ Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
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Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Simens проекта
По условиям акционерного соглашения, пишет «Коммерсантъ», обе компании не могут разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне совместного предприятия.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Английской Лиги
1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» команды «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» встретились в рамках финала Кубка Английской Лиги 2020.
Общество
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Политика
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
Экономика
Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Авто
В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron
Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.
Авто
Каким автомобилям с 1 марта придется проходить специальный техосмотр
С 1 марта 2020 года некоторым автомобилям придется проходить специальный технический осмотр, чтобы получить паспорт транспортного средства.
Футбол
«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»
Спорт
The New York Times (США): из-за потока писем, поступающих в Спортивный арбитражный суд, решение об участии России в Олимпийских Играх может быть отложено (The New York Times)
Без окончательного вердикта САС, спортивного суда высшей инстанции, введение запрета в отношении участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио может оказаться невозможным — Россия обвиняется в крупнейшем допинговом скандале в истории спорта, а также в попытке скрыть нарушения.
Экономика
«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале
«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Политика
Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
Политика
Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев.
Общество
Россиян ждут первые весенние длинные выходные
Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Армия и оружие
Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Политика
Буттиджич вышел из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Экономика
«Сбербанк Инвестор» сбился с рынка
Клиенты крупнейшего на рынке брокера Сбербанка 28 февраля несколько часов испытывали трудности в совершении сделок с ценными бумагами на бирже.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Общество
В Багдаде обстреляли американское посольство
В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Игры
Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?
История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Здоровье
Британские власти могут закрыть города из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что правительство страны не исключает никакие варианты при распространении коронавируса.
Киберспорт
Electronic о победе NAVI на IEM Katowice 2020: «Горжусь командой»
Денис electronic Шарипов прокомментировал победу на IEM Katowice 2020 по CS:GO.