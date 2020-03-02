Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
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На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

ДВ-РОСС14:12

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости19:30

На Транссибе сошли с рельсов 12 вагонов с углем

SakhaNews19:00

Движение пассажирских поездов нарушено из-за схода вагонов в Забайкалье

Интерфакс19:33

В Забайкалье сошли с рельсов 12 товарных вагонов

Вести.Ru19:06

Товарный поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Красная весна14:27

В Забайкалье 12 вагонов с углем сошли с путей

РЕН ТВ18:07
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Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Авто

Названы непригодные для повторной продажи автомобили

Piter.tv вчера в 09:10
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Simens проекта

По условиям акционерного соглашения, пишет «Коммерсантъ», обе компании не могут разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне совместного предприятия.
Ведомости 18:57
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка Английской Лиги

1 марта в Лондоне на стадионе «Уэмбли» команды «Астон Вилла» и «Манчестер Сити» встретились в рамках финала Кубка Английской Лиги 2020.
REGNUM 13:22
Общество

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Lenta.ru 12:28
Политика

Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
РИА Новости 14:16
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачи кредиток

Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.
РБК 16:01
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Авто

В России сертифицировали электрический кроссовер Audi e-tron

Напомним, у Audi e-tron 55 quattro стоит литий-ионная батарея на 95 кВтч, которая питает два электромотора, суммарно выдающих 360 л.с. и 561 Нм момента.
За рулем Кубань 28 февраля в 23:59
Авто

Каким автомобилям с 1 марта придется проходить специальный техосмотр

С 1 марта 2020 года некоторым автомобилям придется проходить специальный технический осмотр, чтобы получить паспорт транспортного средства.
ГТРК Владимир 12:01
Футбол

«Реал» обыграл «Барселону» в «Эль Классико»

Газета.Ru 16:54
Спорт

The New York Times (США): из-за потока писем, поступающих в Спортивный арбитражный суд, решение об участии России в Олимпийских Играх может быть отложено (The New York Times)

Без окончательного вердикта САС, спортивного суда высшей инстанции, введение запрета в отношении участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Токио может оказаться невозможным — Россия обвиняется в крупнейшем допинговом скандале в истории спорта, а также в попытке скрыть нарушения.
ИноСМИ 19:32
Экономика

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ.
Ведомости 15:39
Политика

Экс-командир «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.
РИА Новости 18:22
Политика

Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция открыла границу с ЕС для сирийских беженцев.
Коммерсантъ вчера в 04:27
Общество

Россиян ждут первые весенние длинные выходные

Трехдневные выходные и сокращенная рабочая неделя ждут россиян в связи с празднование Международного женского дня 8 марта.
РИА Новости 16:47
Армия и оружие

Турция нанесла удар по военному аэродрому сирийских войск в Алеппо

РБК 16:39
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
Экономика

Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть

Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
РИА Новости 28 февраля в 13:28
Общество

Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Газета.Ru 09:04
Армия и оружие

Минобороны: Россия не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Москва предупредила Анкару о возможных последствиях при нахождении турецких истребителей в небе над сирийской провинцией Идлиб, воздушное пространство над которой закрыл Дамаск.
Российская газета 16:40
Кино

Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»

Cyber.sports.ru 28 февраля в 14:55
Политика

Буттиджич вышел из президентской гонки в США

Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич завершает свою кампанию и выходит из президентской гонки в США, сообщает CNN со ссылкой на представителя кампании.
Интерфакс 18:57
Экономика

«Сбербанк Инвестор» сбился с рынка

Клиенты крупнейшего на рынке брокера Сбербанка 28 февраля несколько часов испытывали трудности в совершении сделок с ценными бумагами на бирже.
Коммерсантъ 17:52
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Общество

В Багдаде обстреляли американское посольство

В центральной части Багдада обстреляли «зеленую зону», где находится американское посольство.
Lenta.ru 16:55
Игры

Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?

История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Cyber.sports.ru вчера в 13:49
Здоровье

Британские власти могут закрыть города из-за вспышки коронавируса

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что правительство страны не исключает никакие варианты при распространении коронавируса.
News.ru 06:15
Киберспорт

Electronic о победе NAVI на IEM Katowice 2020: «Горжусь командой»

Денис electronic Шарипов прокомментировал победу на IEM Katowice 2020 по CS:GO.
CyberSport.ru 15:10
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