Двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Жипхеген – Хилок в Забайкалье, движение приостановлено, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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