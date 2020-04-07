Коронавирус
Российская газетаВ Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом
В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие - местные жительницы - находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, одна из них приехала в регион из Москвы и находилась в селе Улеты.
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Стало известно состояние двух пациентов с коронавирусом в Забайкалье
Московский Комсомолец Читавчера в 23:42
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Общество
Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса
Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
Общество
Виктор Томенко назвал организации, которые могут продолжить работу в Алтайском крае
Губернатор Виктор Томенко записал видеообращение к жителям Алтайского края. Оно появилось на его официальной странице в Инстаграме.
Общество
Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс
Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
Общество
Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек
Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
Культура
С МТС дети-художники Ставрополья смогут выставить работу в Третьяковке
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020
Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Политика
Мишустин раскритиковал закрывших границы губернаторов
Региональные руководители, которые начали закрывать границы своих субъектов на фоне распространения коронавируса, не должны брать на себя федеральные функции, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Общество
Алтайский край стал лидером в Сибири по росту цен на гречку и сахар
Российским лидером по повышению цен на сахар стала Чувашия (27,5%), следом за ней идет Алтайский край.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Происшествия
В Приморье от коронавируса умер второй пациент
Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Здоровье
В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса
Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Армия и оружие
Под кровлю: В России продолжается строительство медицинских центров
Кровельные работы ведутся в 10 из 16 строящихся на территории РФ многофункциональных медицинских центрах.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Происшествия
Задержан бывший вице-губернатор Тамбовской области
Полиция в Тамбове задержала бывшего вице-губернатора области Сергея Иванова, пишет «Интерфакс».
Общество
Пенсии в апреле выплатят досрочно
Как сообщили в Кировском отделении «Почты России», пенсии и пособия за текущий месяц будут доставлены в кратчайшие сроки: до 12 апреля включительно.
Общество
Некоторые московские салоны красоты смогут работать во время карантина
Политика
Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
Кино
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
Общество
Предсказан рост числа банкротов в России
Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом.
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900
Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Общество
Ситуация с коронавирусом в Петербурге идет на ухудшение
Глава северной столицы уверен, что ситуация будет идти на ухудшение день ото дня.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Происшествия
В Оренбурге произошло смертельное ДТП
В районе поселка имени Куйбышева столкнулись две иномарки.
Общество
Российские военные врачи приступили к дежурству в госпитале Бергамо
Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в полевом госпитале города Бергамо в понедельник, 6 апреля.
Общество
Сервис для контроля за соблюдением режима самоизоляции разработали в Самарской области
Система, позволяющая контролировать соблюдение режима самоизоляции в Самарской области с помощью QR-кодов, разработана в Самарской области.
Кино
Disney назвал новые даты премьер фильмов из-за пандемии
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус
Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.