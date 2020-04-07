Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие - местные жительницы - находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, одна из них приехала в регион из Москвы и находилась в селе Улеты.
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В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

Российская газета00:02

Число зараженных коронавирусом в Забайкалье выросло до трех

РИА Новостивчера в 23:59

Стало известно состояние двух пациентов с коронавирусом в Забайкалье

Московский Комсомолец Читавчера в 23:42

Еще два случая коронавируса выявили в Забайкалье

ZAB.RUвчера в 23:32

Одна из заражённых коронавирусом девушек добиралась в Забайкалье самолётом и поездом

Чита.Ру00:20

Новых заболевших коронавирусом нашли в Забайкалье

Тайга.инфовчера в 23:51

Готовы ли мы к возможной эпидемии коронавируса?

ZAB.TVвчера в 06:06
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Общество

Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

Проведенное ранее исследование Института прогрессивного образования показало, что после пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников.
РИА Новости вчера в 21:38
Общество

Виктор Томенко назвал организации, которые могут продолжить работу в Алтайском крае

Губернатор Виктор Томенко записал видеообращение к жителям Алтайского края. Оно появилось на его официальной странице в Инстаграме.
Алтайская правда вчера в 22:43
Общество

Желающих уехать из США граждан РФ не набралось на один рейс

Вашингтон, 7 апреля 2020, 06:15 — REGNUM Количества заявок от российских граждан, поступивших в посольство РФ в США, пока не достаточно для выполнения одного рейса по эвакуации граждан России с американской территории, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.
REGNUM вчера в 23:15
Общество

Вандалы в Британии повредили 20 «распространяющих коронавирус» вышек

Вандалы в Великобритании повредили как минимум 20 вышек 5G, полагая, что через них может распространяться коронавирус, сообщило издание The Guardian.
РИА Новости вчера в 17:42
Культура

С МТС дети-художники Ставрополья смогут выставить работу в Третьяковке

Московский Комсомолец вчера в 12:13
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020

Проект нового расписания проведения Единого государственного экзамена опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Газета.Ru вчера в 12:55
Политика

Мишустин раскритиковал закрывших границы губернаторов

Региональные руководители, которые начали закрывать границы своих субъектов на фоне распространения коронавируса, не должны брать на себя федеральные функции, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
РИА Новости вчера в 05:21
Общество

Алтайский край стал лидером в Сибири по росту цен на гречку и сахар

Российским лидером по повышению цен на сахар стала Чувашия (27,5%), следом за ней идет Алтайский край.
Тайга.инфо 00:26
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия

В Приморье от коронавируса умер второй пациент

Второй пациент с коронавирусом - вернувшийся из Египта пенсионер - умер в Приморье, тесты долгое время показывали у него отрицательный результат на вирус, сообщает краевое правительство.
РИА Новости вчера в 20:12
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Газета.Ru вчера в 06:32
Здоровье

В Китае впервые с января за сутки никто не умер от коронавируса

Впервые с января за сутки — ни одного летального исхода в материковой части страны, где и началась вспышка коронавируса.
Первый канал 00:38
Армия и оружие

Под кровлю: В России продолжается строительство медицинских центров

Кровельные работы ведутся в 10 из 16 строящихся на территории РФ многофункциональных медицинских центрах.
РЕН ТВ вчера в 22:10
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Происшествия

Задержан бывший вице-губернатор Тамбовской области

Полиция в Тамбове задержала бывшего вице-губернатора области Сергея Иванова, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 14:08
Общество

Пенсии в апреле выплатят досрочно

Как сообщили в Кировском отделении «Почты России», пенсии и пособия за текущий месяц будут доставлены в кратчайшие сроки: до 12 апреля включительно.
Newsler.ru вчера в 12:06
Общество

Некоторые московские салоны красоты смогут работать во время карантина

Вести Подмосковья 05 апреля в 05:04
Политика

Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила пресс-служба Белого дома.
РБК вчера в 21:00
Кино

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Общество

Предсказан рост числа банкротов в России

Предсказан рост числа банкротов в России в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом и кризисом.
Lenta.ru вчера в 18:34
Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900

Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Woman.ru вчера в 16:19
Общество

Ситуация с коронавирусом в Петербурге идет на ухудшение

Глава северной столицы уверен, что ситуация будет идти на ухудшение день ото дня.
ИнфоСМИ вчера в 11:15
Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Общество

В Приморье введут систему электронных пропусков

С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
РБК вчера в 02:20
Происшествия

В Оренбурге произошло смертельное ДТП

В районе поселка имени Куйбышева столкнулись две иномарки.
Orengrad.ru вчера в 15:34
Общество

Российские военные врачи приступили к дежурству в госпитале Бергамо

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в полевом госпитале города Бергамо в понедельник, 6 апреля.
Известия вчера в 11:22
Общество

Сервис для контроля за соблюдением режима самоизоляции разработали в Самарской области

Система, позволяющая контролировать соблюдение режима самоизоляции в Самарской области с помощью QR-кодов, разработана в Самарской области.
ТАСС вчера в 17:11
Кино

Disney назвал новые даты премьер фильмов из-за пандемии

Газета.Ru 03 апреля в 17:01
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус

Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.
Территория новостей вчера в 12:40
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Чита
Город в России
Административный центр Забайкальского края и Читинского района. Образует муниципальное образование городской округ город Чита как единственный населённый пункт в его составе.
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