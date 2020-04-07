В Забайкальском крае подтверждено еще два случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие - местные жительницы - находятся в удовлетворительном состоянии. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, одна из них приехала в регион из Москвы и находилась в селе Улеты.

В Забайкалье еще два человека заразились коронавирусом

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