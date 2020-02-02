Здоровье

ИнтерфаксИнтерфаксВ Забайкалье назвали необоснованными жалобы китайца с коронавирусом

В свою очередь Минздрав России намерен проверить жалобу на условия содержания в больнице Читы гражданина Китая, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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Главврач больницы в Чите рассказал, когда выпишут пациента с коронавирусом

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Больница в Чите сообщила об условиях содержания китайца с коронавирусом

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Врачи рассказали об условиях лечения гражданина КНР в читинской больнице

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В Забайкалье отвергли жалобы китайца с коронавирусом на больницу

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Интерфакс06:03

В Чите рассказали об условиях содержания пациента с коронавирусом

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Общество

Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров

Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
RT на русском 21:39
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Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами

Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
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Туристка из России утонула в Таиланде

Российская туристка утонула во время купания на пляже Патонг в Таиланде, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника следственного отдела местной полиции полковника Сарита Бутнонгсаенга.
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Согласно статистике, в среднем в год в Якутске отлову подлежит от 3200 до 4600 голов, в прошлом году этот показатель был равен 4320.
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Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
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Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
VSE42.RU 21:03
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом

Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:52
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Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости 17:09
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
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Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться в зимнее время года

Представители Роспотребнадзора рассказали, как правильно питаться зимой, сообщает издание "Федерал Пресс".
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Происшествия

Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске

Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
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Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

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Ученые создали умную повязку для обнаружения бактериальных инфекций

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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

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Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»

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Джокович выиграл турнир Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем открытого теннисного турнира Australian Open – 2020, победив в финале австрийца Доминика Тима.
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США намереваются упрочить контроль над нефтяными богатствами Сирии

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В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок

«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
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Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
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Землетрясение произошло в Алтайском крае

Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 138 к западу от Барнаула (Алтайский край) в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
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