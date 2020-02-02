Здоровье
ИнтерфаксВ Забайкалье назвали необоснованными жалобы китайца с коронавирусом
В свою очередь Минздрав России намерен проверить жалобу на условия содержания в больнице Читы гражданина Китая, который был госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
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Главврач больницы в Чите рассказал, когда выпишут пациента с коронавирусом
Московский Комсомолец Чита08:58
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Общество
Поезд Пекин — Москва пересёк российскую границу без пассажиров
Поезд, следующий по маршруту Пекин — Москва, пересёк российско-китайскую границу в Забайкалье без пассажиров.
Общество
Депутаты разработали законопроект о тишине с внушительными штрафами
Член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова вместе с группой депутатов разработала законопроект, который предполагает введение штрафов за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время на федеральном уровне.
Происшествия
Туристка из России утонула в Таиланде
Российская туристка утонула во время купания на пляже Патонг в Таиланде, сообщает Bangkok Post со ссылкой на заместителя начальника следственного отдела местной полиции полковника Сарита Бутнонгсаенга.
Здоровье
РФ передала странам ЕАЭС и СНГ средства для диагностики коронавируса
Россия на безвозмездной основе передала странам-членам Евразийского экономического союза и СНГ средства для лабораторной диагностики нового коронавируса 2019-nCoV, которые были разработаны ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, сообщается на сайте службы.
Общество
Сергей Черных: Трагедия Ленска может произойти и в Якутске
Согласно статистике, в среднем в год в Якутске отлову подлежит от 3200 до 4600 голов, в прошлом году этот показатель был равен 4320.
Шоу-бизнес
Кожевникова ответила на сравнение своего платья со шторами
Бывший депутат Государственной думы и актриса Мария Кожевникова отреагировала на критику своего платья от пользователей соцсетей.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Шоу-бизнес
«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом
Первые после новогодних каникул торги на фондовых биржах материкового Китая открылись в понедельник обвалом более чем на восемь процентов на фоне распространения нового типа коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как правильно питаться в зимнее время года
Представители Роспотребнадзора рассказали, как правильно питаться зимой, сообщает издание "Федерал Пресс".
Происшествия
Самолет из Екатеринбурга совершил аварийную посадку в Томске
Пассажирский самолет авиакомпании "Руслайн" из-за технической неисправности совершил посадку в Томске.
Наука
Ученые создали умную повязку для обнаружения бактериальных инфекций
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Кино
Первый тизер «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи»
На Супербоуле 2020 Disney представил новый ролик своего стриминг-сервиса, в котором показали кадры из трёх грядущих сериалов Marvel — «Сокола и Зимнего солдата», «ВандаВижн» и «Локи».
Гаджеты
Флагманский Honor V20 подешевел почти вдвое
Как сообщает ToDay News Ufa, Honor опять понижает цены на свой смартфон Honor V20.
Здоровье
Китаянка, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Экономика
В Красноярском крае появится нефтегазовая провинция
Благодаря проекту продолжится социально-экономическое развитие, а бюджет края получит налоговые отчисления.
Политика
Путин начал выметать чиновников за «совсем некрасивые события»
Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции.
Здоровье
Названы новые лекарства, спасающие от инфаркта
Кардиолог рассказал о совершенно новых препаратах, снижающих холестерин гораздо эффективнее, чем статины.
Теннис
Джокович выиграл турнир Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем открытого теннисного турнира Australian Open – 2020, победив в финале австрийца Доминика Тима.
Армия и оружие
США намереваются упрочить контроль над нефтяными богатствами Сирии
Здоровье
В аптеках Читы за неделю продан трёхгодичный запас медицинских масок
«Как было отмечено на совещании, которое совместно с Росздравнадзором провёл руководитель администрации Читы Александр Сапожников, в аптечных сетях Читы за неделю продано до трёхгодичного запаса медицинских масок», — говорится на сайте Забайкальского края.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Подземный толчок магнитудой 3,1 зафиксирован в 138 к западу от Барнаула (Алтайский край) в воскресенье, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.