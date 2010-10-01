Экономика
REGNUMВ Забайкалье не планируют секвестировать бюджет
Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с эпидемией коронавируса и последовавшим экономическим кризисом правительством РФ было принято решение об оказании мер по сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов страны.
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Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса «репетицией биологической войны»
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Космос
Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно
На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
Общество
В Забайкалье за год дальневосточный гектар получили 2834 человека
Глас Народа 01 августа в 00:12
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
МИР 24 вчера в 05:41
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 31 июля в 07:10
Происшествия
Мужчина в Индии грабил таксистов и скармливал их крокодилам
Известия вчера в 21:17
Политика
Microsoft не позднее 15 сентября завершит переговоры о покупке TikTok
Американская компания Microsoft в ближайшие недели начнет и не позднее 15 сентября завершит переговоры с китайской ByteDance о покупке популярного приложения TikTok, в сделке в качестве миноритариев могут принять участие и другие компании США, сообщает Microsoft.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия
Междугородный автобус с 30 пассажирами опрокинулся в кювет на Сахалине
В момент аварии в салоне автобуса находились 30 пассажиров.
Известия 00:23
Кино
Актриса Эми Адамс сыграет в новом фильме «Nightbitch»
Кинокомпания Annapurna Pictures экранизирует роман Рэйчел Йодер "Nightbitch". Главную роль в картине исполнит Эми Адамс.
Inc-news.ru 31 июля в 15:49
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Великобритании.
ТАСС Спорт вчера в 10:46
Общество
В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией
В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
Политика
Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинцев
РИА Новости вчера в 22:46
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести «красивые» выборы, отказавшись от участия в них.
Мойка78 01 августа в 12:42
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском вчера в 07:09
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец 31 июля в 16:49
Общество
Еще 22 случая коронавируса выявили в Удмуртии
22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили за прошедшие сутки в Удмуртии.
ИА Удмуртия вчера в 01:11
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Многофункциональные дроны оснащены инфракрасными камерами, это позволяет вести поиски в ночное время.
ТАСС вчера в 22:48
Общество
«Вектор» начнёт массовое производство вакцины от коронавируса в ноябре
Новосибирский центр вирусологии и иммунологии «Вектор» планирует начать массовое производство вакцины от коронавируса в ноябре, об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия 1».
АиФ Новосибирск вчера в 23:03
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии матери расчлененного рэпера Энди Картрайта
Свободная Пресса вчера в 23:08
Происшествия
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
РИА Новости вчера в 18:15
Происшествия
Провал грунта произошел на проспекте Маршала Жукова в Москве
«Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устранению просадки дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова в районе дома № 4, по предварительным данным, образовавшейся из-за провала грунта в прилегающей к автомобильной дороге зоне проведения строительных работ», — говорится в сообщении.
Известия вчера в 13:21
Экономика
ПФР обеспечил пенсионерам рекордную доходность
Как напоминают в Пенсионном фонде, уровень индексации накопительных пенсий в 2019 г. составил 4,9%, в 2018 г. – 8,4%. «Средняя доходность УК ВЭБ в ПФР за последние годы составляет около 7%, поэтому результат 2019 г. действительно хороший», – отмечает независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский.
Ведомости вчера в 16:45
Общество
В ОНК сообщили о недовольстве Фургала условиями в СИЗО
РБК вчера в 15:15
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
Происшествия
На Урале арестован участник пикета в поддержку протестов в Хабаровске
REGNUM вчера в 11:57
Футбол
Экс-тренер «Арсенала» Венгер назвал фаворита Лиги чемпионов
Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о претендентах на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20, передает Goal.
Газета.Ru 01:05
Экономика
Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей
Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 19:29
Политика
США рассчитывают на соглашение с РФ и Китаем по ядерным вооружениям
Как сообщает ToDay News Ufa, Соединенные Штаты Америки рассчитывают на заключение соглашения с Российской Федерацией и Китаем об ограничении всех ядерных вооружений.
ToDay News Ufa 01:30