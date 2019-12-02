Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря траур в регионе по 19 погибшим в ДТП с рейсовым автобусом в Сретенском районе. «2 декабря объявлено в регионе днём траура», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы региона.

В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

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