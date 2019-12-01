В Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста и перевернулся. В аварии погибли 15 человек, еще 18 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Автобус KIA Granbird направлялся из Сретенска в Читу.

В Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек

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