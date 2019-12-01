Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек

В Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста и перевернулся. В аварии погибли 15 человек, еще 18 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Автобус KIA Granbird направлялся из Сретенска в Читу.
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В Забайкалье десять человек погибли в опрокинувшемся в реку автобусе

Интерфакс03:06

При падении автобуса с моста в Забайкалье погибли 15 человек

РИА Новости03:06

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 15 человек

ТАСС03:29

Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 15

RT на русском03:36

Число жертв аварии с автобусом на трассе в Забайкалье выросло до 15

РБК03:30

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом, слетевшим с трассы

РЕН ТВ02:37

Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье увеличилось до 15 человек

Известия03:26
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Стали известны соперники сборной России на Евро-2020

Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
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Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа

Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Lisa.ru 29 ноября в 12:45
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Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
Lenta.ru 29 ноября в 06:29
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Общество

Le Monde: Россия победила алкоголизм

В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Российская газета 02:51
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Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»

Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Вести.Ru вчера в 18:27
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Армия и оружие

Один из лидеров талибов убит в Афганистане

Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане.
Фонтанка.Ру 02:25
Экономика

В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург

Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
REGNUM 29 ноября в 10:39
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
REGNUM вчера в 23:15
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
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Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Младшая дочь Веры Брежневой претендует на место матери

В микроблоге дочь Брежневой показывает, как примеряет накладные ресницы.
Телепрограмма вчера в 05:11
Политика

Sohu: запрет на продажу России «Мистралей» обернулся поражением США

Китайское издание Sohu выразило уверенность в том, что США оказались в проигрыше, запретив Франции продавать РФ вертолетоносцы «Мистраль».
Военное дело 03:20
Культура

Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Газета.Ru 00:55
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Здоровье

Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска

В Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов, так как уволились все доктора, работавшие в стационаре.
Газета.Ru 02:00
Здоровье

Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Lenta.ru вчера в 23:48
Происшествия

В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
РИА Новости вчера в 22:04
Хоккей

КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова

Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре отстранен на две встречи за удар соперника клюшкой в игре "регулярки" с ярославским "Локомотивом" (3:6). Кроме того, канадец заплатит штраф.
РИА Новости 01:39
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Общество

Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве

В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 03:42
Кино

Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»

Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Мойка78 29 ноября в 16:18
Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Интерфакс 01:47
Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 15:20
Футбол

Азмун: «Мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова в адрес Дзюбы»

Азмун назвал эту ситуацию неприятной, отметив, что Дзюба наряду с экс-голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым и главным тренером Станиславом Черчесовым много сделали для сборной России.
ProstoProSport 02:32
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Спорт

Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу

Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.
РБК вчера в 16:21
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