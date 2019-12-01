Происшествия
КоммерсантъВ Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 15 человек
В Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста и перевернулся. В аварии погибли 15 человек, еще 18 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Автобус KIA Granbird направлялся из Сретенска в Читу.
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Футбол
Стали известны соперники сборной России на Евро-2020
Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Шоу-бизнес
Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа
Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
В китайской провинции Хэнань отец пообещал минимум 300 свиней мужчине, который женится на его одинокой дочери.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Политика
Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Армия и оружие
Один из лидеров талибов убит в Афганистане
Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане.
Экономика
В Минфине РФ рассказали о нефинансировании ВСМ из Москвы в Петербург
Заместитель российского министра финансов Андрей Иванов заявил: "В большой федеральной команде есть решение по трассе Москва — Санкт Петербург, и эта трасса, по нашим оценкам, не требует привлечения дополнительных бюджетных финансов".
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Веры Брежневой претендует на место матери
В микроблоге дочь Брежневой показывает, как примеряет накладные ресницы.
Политика
Sohu: запрет на продажу России «Мистралей» обернулся поражением США
Китайское издание Sohu выразило уверенность в том, что США оказались в проигрыше, запретив Франции продавать РФ вертолетоносцы «Мистраль».
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Политика
Савченко назвала Порошенко алчным и жадным
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
В Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов, так как уволились все доктора, работавшие в стационаре.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Происшествия
В Мексике при столкновении полиции и наркокартеля погибли 14 человек
Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова
Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре отстранен на две встречи за удар соперника клюшкой в игре "регулярки" с ярославским "Локомотивом" (3:6). Кроме того, канадец заплатит штраф.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве
В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Кино
Дауни-младший может сыграть Железного человека в «Черной вдове»
Звезда киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека Тони Старка, может появиться в супергеройском фильме «Черная вдова».
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Происшествия
Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле
"Взрыв газовоздушной смеси произошел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Панина", - сказал источник.
Футбол
Азмун: «Мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова в адрес Дзюбы»
Азмун назвал эту ситуацию неприятной, отметив, что Дзюба наряду с экс-голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым и главным тренером Станиславом Черчесовым много сделали для сборной России.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Спорт
Россия не смогла выйти в финал ЧМ по пляжному футболу
Российская сборная в дополнительное время уступила итальянцам в полуфинале чемпионата мира по пляжному футболу.