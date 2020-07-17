Экономика

Невские НовостиНевские НовостиВ Забайкалье потратят 700 млн руб. на инфраструктуру для промпарка

На создание инфраструктуры и строительство первых зданий власти направят 700 млн рублей. Наблюдательный совет по территории опережающего развития «Забайкалье» поддержал создание промышленного парка «Кадалинский» в Чите. Работы начнут в 2020 году, для чего в регионе создадут инфраструктуру.
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В Забайкалье потратят 700 млн руб. на инфраструктуру для промпарка

Невские Новости03:43

Промышленный парк «Кадалинский» построят в Забайкалье

Московский Комсомолец Чита17 июля в 02:31

Проект создания промышленного парка «Кадалинский» в Забайкалье начнут реализовывать в 2020 году

ADVIS.ru17 июля в 09:17

Власти Забайкалья создадут инфраструктуру для промышленного парка в Чите

ТАСС17 июля в 06:53

Промышленный парк «Кадалинский» появится в Забайкалье

REGNUM17 июля в 03:30

Власти Забайкалья потратят 700 млн руб. на промпарк «Кадалинский»

Чита.Рувчера в 19:33
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Общество

Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
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Хоккей

Коронавирус атакует: случаи заражения COVID-19 в КХЛ

13 июля Морозов утверждал, что среди инфицированных были два хоккеиста "Северстали", трое игроков "Торпедо", один положительный результат теста на COVID-19 был выявлен в "Спартаке".
Газета.Ru вчера в 13:11
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья

На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
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Политика

На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса

Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Спорт

Ганус заявил о нежелании заканчивать жизнь самоубийством

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ProstoProSport вчера в 17:03
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
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Наука

Ученые предсказали образование нового океана после раскола Африки

РБК 04:23
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Происшествия

Подозреваемого по делу о пожаре в соборе XV века во Франции задержали

Во французском городе Нант задержали подозреваемого по делу о пожаре, вспыхнувшем в соборе Святых Петра и Павла XV века.
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Политика

СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»

Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Политика

Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину

РИА Новости вчера в 08:05
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Общество

Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала

В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
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Политика

Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума

Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.
НТВ вчера в 00:50
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Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
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Общество

51 человек заболел коронавирусом в Тульской области за сутки

За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 17 июля в 03:38
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Политика

Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики

Российская газета вчера в 13:15
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Политика

Акции протеста в Хабаровске: мнения о числе участников разделились

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Общество

Посол сообщил о жалобах на проблемы с армянскими товарами в «Фуд Сити»

Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
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Политика

ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»

Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей вчера в 06:00
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Политика

Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»

Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
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Единоборства

Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

В главном событии вечера Дейвесон Фигередо (19-1) во второй раз подряд разобрался с опытным Джозефом Бенавидесом (28-7) и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
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Общество

За сутки в России выявлено 6406 заболевших коронавирусом в 83 регионах

За последние сутки в России выявлено 6406 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1663 (26,0%) Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.
Стерлеград 17 июля в 03:46
Футбол

Арсенал — Манчестер Сити 2:0

«Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
ProstoProSport вчера в 16:42
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Sohu: США оказались в газовой ловушке из-за России и Китая

Недавно Вашингтон объявил, что готовит новый пакет санкций в отношении инвесторов и партнеров двух крупных российских газовых проектов – «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Одновременно США пообещали увеличить собственные мощности, чтобы удовлетворить потребности Европы в голубом топливе.
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Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
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Затопление буксира не повысило содержание нефтепродуктов в Москве-реке

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The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
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В Татарстане за сутки выявлено 29 новых случаев коронавируса

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