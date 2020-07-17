Экономика
Невские НовостиВ Забайкалье потратят 700 млн руб. на инфраструктуру для промпарка
На создание инфраструктуры и строительство первых зданий власти направят 700 млн рублей. Наблюдательный совет по территории опережающего развития «Забайкалье» поддержал создание промышленного парка «Кадалинский» в Чите. Работы начнут в 2020 году, для чего в регионе создадут инфраструктуру.
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Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
Хоккей
Коронавирус атакует: случаи заражения COVID-19 в КХЛ
13 июля Морозов утверждал, что среди инфицированных были два хоккеиста "Северстали", трое игроков "Торпедо", один положительный результат теста на COVID-19 был выявлен в "Спартаке".
Газета.Ru вчера в 13:11
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
На Севере России вырос спрос на участки под строительство жилья
На российском Севере увеличилась востребованность земли под частные дома — в частности, в Архангельской области спрос на участки под индивидуальное жилищное строительство во втором квартале 2020 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на экспертов «Авито-недвижимость».
Коммерсантъ 02:45
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Lenta.ru вчера в 23:53
Спорт
Ганус заявил о нежелании заканчивать жизнь самоубийством
Глава РУСАДА Юрий Ганус высказался по поводу заказанного Олимпийским комитетом РФ аудиторском отчете, основной целью которого является его дискредитация как руководителя.
ProstoProSport вчера в 17:03
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Происшествия
Подозреваемого по делу о пожаре в соборе XV века во Франции задержали
Во французском городе Нант задержали подозреваемого по делу о пожаре, вспыхнувшем в соборе Святых Петра и Павла XV века.
Lenta.ru 04:21
Политика
СМИ узнали о перелете в Минск хваставшегося документами по «Новичку»
Бывший ключевой стратег немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который хвастался инвесторам знакомством со спецслужбами, а в июне после увольнения из компании пропал, может находиться в Белоруссии, следует из совместного расследования журнала Der Spiegel, расследовательской группы Bellingcat и The Insider.
РБК 04:31
Политика
Американского военного обвинили в передаче секретных данных россиянину
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском вчера в 04:49
Политика
Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума
Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США лишились разума, какой-либо нравственности и доверия.
НТВ вчера в 00:50
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Общество
51 человек заболел коронавирусом в Тульской области за сутки
За последние сутки в Тульской области зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 17 июля в 03:38
Политика
Лидеры ЕС не согласовали меры по восстановлению экономики
Российская газета вчера в 13:15
Политика
Акции протеста в Хабаровске: мнения о числе участников разделились
Военное обозрение 00:12
Общество
Посол сообщил о жалобах на проблемы с армянскими товарами в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Политика
ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Европейский союз раскритиковал односторонние экономические санции, которые вводит США, в том числе против участников проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Национальная служба новостей вчера в 06:00
Политика
Оппозиция ответила на слова Лукашенко о «конституции не под женщину»
Главный кандидат на пост президента Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника ответили на заявление президента Александра Лукашенко о «конституции страны не под женщину».
Lenta.ru 00:58
Единоборства
Фигередо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе
В главном событии вечера Дейвесон Фигередо (19-1) во второй раз подряд разобрался с опытным Джозефом Бенавидесом (28-7) и стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе.
Газета.Ru 03:48
Общество
За сутки в России выявлено 6406 заболевших коронавирусом в 83 регионах
За последние сутки в России выявлено 6406 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1663 (26,0%) Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1.
Стерлеград 17 июля в 03:46
Футбол
Арсенал — Манчестер Сити 2:0
«Манчестер Сити» неожиданно проиграл в полуфинале Кубка Англии лондонскому «Арсеналу». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
ProstoProSport вчера в 16:42
Политика
Sohu: США оказались в газовой ловушке из-за России и Китая
Недавно Вашингтон объявил, что готовит новый пакет санкций в отношении инвесторов и партнеров двух крупных российских газовых проектов – «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Одновременно США пообещали увеличить собственные мощности, чтобы удовлетворить потребности Европы в голубом топливе.
ПолитРоссия 17 июля в 13:24
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
Бывший судья Игорь Федотов раскритиковал работу арбитров на матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локомотива" с ЦСКА, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 19:50
Происшествия
Затопление буксира не повысило содержание нефтепродуктов в Москве-реке
Роспотребнадзор не зафиксировал превышение норм содержания нефтепродуктов в Москве-реке после затопления судна.
Коммерсантъ 04:32
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Шоу-бизнес
Народному артисту Василию Ливанову исполнилось 85 лет
Говорит Москва 03:11
Авто
Автоэксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов
Эксперты составили рейтинг популярных, но ненадежных кроссоверов.
Актуальные Новости 04:16
Общество
В Татарстане за сутки выявлено 29 новых случаев коронавируса
В старшей возрастной категории больных коронавирусом зафиксирован не было. Больше всего новых случаев выявлено в Казани — 12 фактов.
Волжские зори 04:31