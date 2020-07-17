На создание инфраструктуры и строительство первых зданий власти направят 700 млн рублей. Наблюдательный совет по территории опережающего развития «Забайкалье» поддержал создание промышленного парка «Кадалинский» в Чите. Работы начнут в 2020 году, для чего в регионе создадут инфраструктуру.

В Забайкалье потратят 700 млн руб. на инфраструктуру для промпарка

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