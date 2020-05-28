Коронавирус

Life.ruLife.ruВ Забайкалье прибыли медики из Москвы для борьбы с коронавирусом

В Забайкальский край прибыла бригада московских медиков, которые будут помогать местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее об этом попросил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Приехавший в Читу из Москвы медик рассказала о страхе перед COVID-19

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Шесть врачей из Москвы будут работать в Чите 2 недели из-за ситуации с COVID-19

Чита.Рувчера в 23:16

В Читу прибыли врачи из Москвы для помощи в борьбе с коронавирусом

РБК00:34

В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские медики

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Осипов попросил московских врачей обратить особое внимание на онкобольных с коронавирусом

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Группа московских врачей прибыла в Читу для борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 23:16
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Общество

Запрет на работу турбаз и санаториев продлили в Алтайском крае

Документ о внесении изменений в указ губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года размещён на сайте правительства региона.
Катунь 24 03:12
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Общество

Дистанционное проведение ЕГЭ объявили невозможным

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский исключил возможность удаленного ЕГЭ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Телеканал 360° 06:18
Общество

Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой

Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
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Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

Российская газета 04:12
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Общество

В Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.
Известия вчера в 13:04
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Здоровье

Беременную женщину с коронавирусом футболили, чуть не доведя до смерти

Обратить особое внимание на систему наблюдения беременных поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на селекторном совещании с медиками.
Московский Комсомолец Псков 05:35
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:21
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Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

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Экономика

Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
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Общество

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Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
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Авто

Бренд Datsun уходит с российского рынка

Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
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Происшествия

Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет

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Коммерсантъ 06:02
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Парад Победы в России пройдет 24 июня

Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.
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Происшествия

В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве

В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Политика

Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Экономика

Минфин перечислил регионам России дотации на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства регионам перечислены 100 млрд рублей.
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Путешествия

МИД заявил о шансе России стать одной из ведущих туристических держав

После снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у России появится исторический шанс тать одной из ведущих туристических держав, заявил глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
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В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
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Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным

26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
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Политика

Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса

Государства-апологеты санкционного языка индифферентно отнеслись к инициативам о снятии санкций с России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
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Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
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Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
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Суд отменил штраф калининградцу за чтение книги на озере

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Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
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