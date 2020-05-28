В Забайкальский край прибыла бригада московских медиков, которые будут помогать местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее об этом попросил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Забайкалье прибыли медики из Москвы для борьбы с коронавирусом

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