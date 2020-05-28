Коронавирус
Life.ruВ Забайкалье прибыли медики из Москвы для борьбы с коронавирусом
В Забайкальский край прибыла бригада московских медиков, которые будут помогать местным специалистам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ранее об этом попросил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Осипов попросил московских врачей обратить особое внимание на онкобольных с коронавирусом
Забайкальский рабочий03:25
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Общество
Запрет на работу турбаз и санаториев продлили в Алтайском крае
Документ о внесении изменений в указ губернатора Алтайского края от 31 марта 2020 года размещён на сайте правительства региона.
Катунь 24 03:12
Общество
Дистанционное проведение ЕГЭ объявили невозможным
Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский исключил возможность удаленного ЕГЭ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Телеканал 360° 06:18
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Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
Российская газета 04:12
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В Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины
В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.
Известия вчера в 13:04
Здоровье
Беременную женщину с коронавирусом футболили, чуть не доведя до смерти
Обратить особое внимание на систему наблюдения беременных поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 28 мая, на селекторном совещании с медиками.
Московский Комсомолец Псков 05:35
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:21
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Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания вчера в 09:18
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
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Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше
Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
Авто
Бренд Datsun уходит с российского рынка
Руководство Nissan приняло решение о том, что бренд Datsun покинет российский рынок, передает Autonews.
Коммерсантъ 04:57
Происшествия
Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет
Муниципальный депутат района Хамовники и специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар арестован на 15 суток после задержания на одиночном пикете в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Коммерсантъ 06:02
Политика
Парад Победы в России пройдет 24 июня
Дата 24 июня выбрана неслучайно. Именно в этот день состоялся парад Победы в 1945 году.
Оренбургское региональное телевидение 26 мая в 08:09
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета вчера в 12:23
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Политика
Киев хочет ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Украина собирается ликвидировать администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР после установления контроля над Донбассом, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru 04:49
Экономика
Минфин перечислил регионам России дотации на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства регионам перечислены 100 млрд рублей.
REGNUM 05:22
Путешествия
МИД заявил о шансе России стать одной из ведущих туристических держав
После снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у России появится исторический шанс тать одной из ведущих туристических держав, заявил глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
Взгляд.ру 05:02
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о взятке главы Россельхознадзора
В Кремле прокомментировали информацию о взятке, которую якобы вымогал у польского производителя молочной продукции глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Lenta.ru 06:28
Шоу-бизнес
Пелагея подала на развод с хоккеистом Телегиным
26 мая Пелагея подала документы на развод. Пара воспитывает трёхлетнюю дочь Таисию.
Pravda.Ru вчера в 02:52
Политика
Песков оценил возможность снятия санкций с России из-за коронавируса
Государства-апологеты санкционного языка индифферентно отнеслись к инициативам о снятии санкций с России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Гаджеты
Лучший процессор AMD. AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 3 1200 Собственно, наиболее привлекательным решением для приобретения выступает процессор AMD Ryzen 3 1200.
Megaobzor.com 04:42
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Здоровье
В ожидании отрицательных тестов на ковид больницы Петербурга ждет коллапс
Профессор Яковлев: Почему в Петербурге в "ковидную" пандемию умирают реже, чем в эпидемию гриппа "Здесь теперь все от меня зависит" Следом, 26 мая зарегистрировано в Минюсте постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой о санитарно-эпидемиологических правилах "Профилактика новой коронавирусной инфекции инфекции (COVID-19 )".
Доктор Питер 02:15
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM вчера в 15:11
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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Суд отменил штраф калининградцу за чтение книги на озере
Калининградский областной суд прекратил административное дело местного жителя Михаила Журавлева, читавшего книгу на озере.
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Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
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