Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
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В Забайкальском крае рассказали о состоянии заражённого коронавирусом

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В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

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Роспотребнадзор: пациент с коронавирусом выздоравливает

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В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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В Центральной России в середине следующей недели (3−9 февраля) ожидается похолодание.
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Полицейские задержали двух женщин, которые попытались на машине прорваться в Мар-а-Лаго, частную резиденцию президента США Дональда Трампа во Флориде.
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Близкие пациентов из КНР в России коронавирусом не заражены — Минздрав

Инфекция у близких двух пациентов в Тюменской области и Забайкалье, зараженных коронавирусом, не обнаружена, заявил 1 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
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Елена Степаненко впервые высказалась о разводе с Петросяном

За бракоразводным процессом Елены Степаненко и Евгения Петросяна наблюдает вся страна. Сейчас юмористы делят совместно нажитое имущество.
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Мишустин: отношения Казахстана и России являются братскими

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Газета.Ru вчера в 23:59
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