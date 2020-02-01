Здоровье

Газета.RuГазета.RuВласти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

У зараженного коронавирусом нового типа гражданина Китая, находящегося в Забайкальском крае, наблюдается улучшение состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
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Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Интерфакс00:42

Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает

Известиявчера в 23:19

Зараженный коронавирусом пациент в Забайкальском крае идет на поправку

РЕН ТВвчера в 22:57

Власти Забайкалья рассказали о состоянии гражданина Китая, у которого выявлен коронавирус

ТАССвчера в 22:59

В Забайкальском крае рассказали о состоянии заражённого коронавирусом

RT на русскомвчера в 22:59

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:12

Роспотребнадзор: пациент с коронавирусом выздоравливает

Коммерсантъвчера в 20:29
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Общество

Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая

Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
РИА Новости вчера в 23:17
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
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Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК вчера в 05:53
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Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Чемпионат вчера в 13:20
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Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости вчера в 12:45
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Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
StarHit.ru вчера в 13:00
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Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Политика

Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
РБК вчера в 07:23
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
Киберспорт

Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged

В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
CyberSport.ru 28 января в 19:18
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM 30 января в 10:40
Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Муксун.fm вчера в 06:45
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Происшествия

В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров

Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
ТАСС 30 января в 05:19
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась на сцену через 25 лет

Минувшей осенью звезда 90-х обьявила о своем триумфальном возвращении на российскую сцену после почти 25-летнего перерыва.
StarHit.ru вчера в 17:00
Здоровье

Москва, Путину: «Я очень хочу жить!!! Перекройте путь этой отраве!»

Одна из главных причин роста онкологии, считает Корепина, — это ужасное качество продуктов питания.
Свободная Пресса вчера в 06:08
Политика

Великобритания официально покинула Евросоюз

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Известия вчера в 18:00
Общество

В России начали действовать новые правила увольнения

В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 22:55
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском вчера в 11:05
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус

В Новосибирске госпитализировали девочку, которая прилетела вместе с родителями из Китая.
Neva.Today вчера в 05:55
Шоу-бизнес

Пластический хирург прокомментировала преображение Пугачевой

Столичный пластический хирург Лейла Еприкян прокомментировала изменения во внешности Примадонны.
Вечерняя Москва 30 января в 17:59
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Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»

Lenta.ru 30 января в 04:07
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«Рубин» пополнился защитником «Браги» Пабло Сантосом

Вести.Ru 30 января в 23:35
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Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине

Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Кино

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака

Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
iReactor 00:30
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Тело Влада Бахова опознали родители

Хорошие новости 30 января в 10:23
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
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В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM 29 января в 10:50
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