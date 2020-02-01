Здоровье
Газета.RuВласти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом
У зараженного коронавирусом нового типа гражданина Китая, находящегося в Забайкальском крае, наблюдается улучшение состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
Общество
Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Футбол
Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»
Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан стал игроком дортмундской «Боруссии», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Здоровье
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену через 25 лет
Минувшей осенью звезда 90-х обьявила о своем триумфальном возвращении на российскую сцену после почти 25-летнего перерыва.
Здоровье
Москва, Путину: «Я очень хочу жить!!! Перекройте путь этой отраве!»
Одна из главных причин роста онкологии, считает Корепина, — это ужасное качество продуктов питания.
Политика
Великобритания официально покинула Евросоюз
Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января по центральноевропейскому времени (в 2:00 мск 1 февраля).
Общество
В России начали действовать новые правила увольнения
В России вступили в силу новые правила увольнения. Новые стандарты Минтруда начали действовать с 1 февраля 2020 года.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус
В Новосибирске госпитализировали девочку, которая прилетела вместе с родителями из Китая.
Шоу-бизнес
Пластический хирург прокомментировала преображение Пугачевой
Столичный пластический хирург Лейла Еприкян прокомментировала изменения во внешности Примадонны.
Космос
Российская бумажная «Корона» сядет двумя «мозгами»
Футбол
«Рубин» пополнился защитником «Браги» Пабло Сантосом
Политика
Госдеп США потребовал от России вернуть Крым Украине
Как сообщило ведомство, меры были санкционированы "в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма".
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Кино
Актер из «Звездных войн» Алан Харрис умер от рака
Британский актер Алан Харрис ушел из жизни на 82-м году жизни. Он известен зрителям по трем ролям в оригинальной трилогии «Звездных войн».
Происшествия
Тело Влада Бахова опознали родители
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Происшествия