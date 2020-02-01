Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).

Музыка Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.

Политика Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Общество Около 1300 устаревших советских актов утратят силу с 1 февраля Минюст в конце 2019 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина", представил к отмене более 3,7 тысячи правительственных актов времен СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР.

Происшествия В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.

Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Общество Бориса Минца объявили в международный розыск Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца и объявить его в международный розыск.

Политика Польша настояла на праве получить репарации от России Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.

Политика Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.