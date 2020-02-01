Здоровье
РИА НовостиВ Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе губернатора со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.
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Технологии
Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google
Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Политика
Помпео: Вашингтон не просит Белоруссию выбирать между Россией и США
Власти США не просят Белоруссию выбирать между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Футбол
«Рубин» может подписать полузащитника датского «Ольборга»
Полузащитник «Ольборга» Оливер Абильдгор может продолжить карьеру в России. Как сообщает Bold, интерес к нему проявляет «Рубин».
Происшествия
Спецназ задержал сбежавшего из здания суда в Новокузнецке
Сотрудники полиции при поддержке спецназа задержали осужденного, сбежавшего из здания суда в Новокузнецке в Кемеровской области.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Космос
«Роскосмос» возьмет с Луны грунт на полмиллиарда рублей
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
С середины следующей недели в центральных областях Европейской России начнется похолодание, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Происшествия
Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково
Пассажирский самолет, который вылетел в Сочи из столичного Внуково, экстренно вернулся в аэропорт.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
Около 1300 устаревших советских актов утратят силу с 1 февраля
Минюст в конце 2019 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, получившей название "регуляторная гильотина", представил к отмене более 3,7 тысячи правительственных актов времен СССР и почти 1,3 тысячи актов РФ и РСФСР.
Биатлон
«Прикручивала лампы, долбила перфоратором, влезала на холодильник, ставила вытяжку». Интервью с Кристиной Резцовой
Света Миронова, самая быстрая, как вы говорите, с одним промахом выиграла медаль.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку
Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Общество
Бориса Минца объявили в международный розыск
Следственный комитет РФ потребовал заочно арестовать бизнесмена Бориса Минца и объявить его в международный розыск.
Происшествия
Оперативники УФСБ задержали работника суда с миллионом рублей
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Политика
Климкин заявил о «клинической смерти» ПАСЕ из-за возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впала в "состояние клинической смерти", заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя возвращение России в эту организацию.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Футбол
Лаксальт вернулся в «Милан». Им интересовался «Спартак»
«Милан» объявил о досрочном возвращении из аренды в «Торино» левого защитника Диего Лаксальта.
Политика
Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль
Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Политика
Режим чрезвычайной ситуации ввели в США из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса Вашингтон со 2 февраля вводит в стране режим чрезвычайной ситуации.