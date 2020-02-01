Больного госпитализировали 31 января. В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии гражданина КПР, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае.

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

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