Здоровье

Piter.tvPiter.tvВ Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Больного госпитализировали 31 января. В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии гражданина КПР, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае.
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В Забайкалье рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом туриста

RT на русском04:11

Роспотребнадзор: пациент с коронавирусом выздоравливает

Коммерсантъвчера в 20:29

Заболевший коронавирусом гражданин КНР в Забайкалье выздоравливает

Известиявчера в 23:19

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

РИА Новостивчера в 23:12

Власти Забайкалья рассказали о состоянии гражданина Китая, у которого выявлен коронавирус

ТАССвчера в 22:59

Зараженный коронавирусом пациент в Забайкальском крае идет на поправку

РЕН ТВвчера в 22:57

Что случилось этой ночью: суббота, 1 февраля

Интерфакс00:42
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Здоровье

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости вчера в 08:33
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Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
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«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался сильнее "Детройт Ред Уингз".
Газета.Ru вчера в 22:02
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Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 11:27
Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
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Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
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Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

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ТАСС 30 января в 03:13
Здоровье

Первые признаки рака кишечника назвали медики

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РИА Новости вчера в 02:58
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В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru 30 января в 10:08
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru вчера в 06:04
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК 06:23
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Volkswagen сделал электрический Golf R

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Футбол

Жиру был в ярости из-за сорвавшегося трансфера в «Интер»

Отмечается, что Интер пошел на такие действия из-за трансфера полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена, чей переход обошелся клубу в 20 млн евро.
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Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма 30 января в 04:30
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
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Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Как выяснилось, 46-летняя артистка больше всего боится старости.
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Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
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«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
РИА Новости 08:06
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