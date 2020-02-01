Здоровье
Piter.tvВ Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом
Больного госпитализировали 31 января. В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии гражданина КПР, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае.
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Здоровье
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Футбол
«Ну вот и как это комментировать?» Слуцкий ответил на пост С. Бакаева в «Инстаграме»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на пост новичка команды полузащитника Солтмурада Бакаева в «Инстаграме».
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» обыграть «Детройт»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" оказался сильнее "Детройт Ред Уингз".
Общество
ВОЗ признала безопасными посылки из Китая
Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности.
Политика
Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем
Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Политика
Лукашенко заверил Помпео, что Белоруссия сохранит суверенитет
Госсекретарь США Майк Помпео заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что тот заверил его, что Белоруссия останется суверенной и независимой страной и не станет частью какой-либо другой страны.
Политика
Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
Теннис
Софья Кенин стала победительницей Australian Open
Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Здоровье
Первые признаки рака кишечника назвали медики
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Общество
В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус
В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Авто
Volkswagen сделал электрический Golf R
Футбол
Жиру был в ярости из-за сорвавшегося трансфера в «Интер»
Отмечается, что Интер пошел на такие действия из-за трансфера полузащитника Тоттенхэма Кристиана Эриксена, чей переход обошелся клубу в 20 млн евро.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая честно рассказала о своих страхах
Как выяснилось, 46-летняя артистка больше всего боится старости.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Футбол
«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче
Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.