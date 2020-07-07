Коронавирус
Российская газетаВ Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды
В Забайкалье с завтрашнего дня начнут работать летние кафе и веранды, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции. В крае регистрируется снижение количества заболевших COVID-19, поэтому правительство региона приняло соответствующее решение.
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Наука
Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет
Эхо Москвы вчера в 15:06
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Политика
США введут визовые санкции против китайских чиновников из-за Тибета
США введут визовые ограничения против должностных лиц правительства КНР и Коммунистической партии Китая, которых Вашингтон считает причастными к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
РБК 19:00
Здоровье
СКР в I квартале передал в суд 52 уголовных дела в отношении врачей
52 уголовных дела в отношении врачей передал в суд Следственный комитет РФ (СКР) в первом квартале этого года, сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".
Интерфакс 18:46
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Политика
Глава Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» России
Глава Пентагона Марк Эспер отчитался об успешном "сдерживании" России за первый год в своей должности.
РИА Новости 21:00
Общество
В пресс-службе Центрального военного округа разъяснили, что происходит с омским медцентром Минобороны
На запрос нашего издания при подготовке материала в пресс-службе Центрального военного округа не ответили.
БК55 11:21
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Политика
Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России
Песков отметил, что российские власти помогали и продолжают помогать Донбассу, однако речи о присоединении данных территорий не идет, передает его слова ТАСС.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Футбол
Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего
Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
REGNUM 08:08
Футбол
ФК «Милан» обыграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии
Футболисты «Милана» одержали волевую победу над соперниками из «Ювентуса» в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Известия 19:48
Технологии
За взлом PlayStation 4 программист получил от Sony 10 тысяч долларов
Компания Sony исправила уязвимость в прошивке 7.50, вышедшей в апреле, а Энди Нгуен получил от нее вознаграждение, которое составило 10 тыс. долларов.
Актуальные Новости 16:34
Общество
На Алтае введут дополнительные меры по борьбе с COVID-19
Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе.
РИА Новости 02:44
Общество
ВОЗ допустила возможность передачи коронавируса по воздуху
Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но нужно дополнительно изучить все свидетельства, заявила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.
РИА Новости 12:02
Футбол
Глушаков: «Ахмат» проявил характер в матче РПЛ с «Тамбовом»
Футболисты грозненского "Ахмата" проявили характер в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", который после игры с московским "Спартаком" получил положительные эмоции, заявил РИА Новости полузащитник команды из Чечни Денис Глушаков.
РИА Новости 16:19
Происшествия
Якутянка пыталась незаконно получить выплаты на детей
Прокуратура Ленского района провела проверку по информации об отказе в назначении единовременных выплат в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей».
SakhaPress.ru 20:35
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Киеве гражданина, который якобы был куратором руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Коммерсантъ 16:06
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Как отмечается в сообщении пресс-службы эстонского министерства обороны, этот шаг должен укрепить оборонный потенциал Незалежной.
ТВ Центр 04:51
Общество
Вильфанд предупредил о температурном градиенте в Московском регионе
Температурный градиент прогнозируется в Московском регионе в среду, 8 июля.
РБК 21:37
Шоу-бизнес
Ведущая Елена Малышева готовится в третий раз стать бабушкой
Известная российская телеведущая Елена Малышева объяснила свой вылет в Нью-Йорк на фоне пандемии коронавируса.
iReactor 05:11
Происшествия
В Алтайском крае нашли двух утонувших в реке детей
Спасатели МЧС обнаружили тела двух детей в реке Алей в городе Рубцовске Алтайского края и продолжают поиски третьего ребенка, сообщается во вторник на сайте Главного управления МЧС региона.
ТАСС 12:45
Гаджеты
Секреты новой оболочки EMUI 11 начала открывать Huawei
Huawei приоткрывается занавес над готовящейся к выпуску фирменной оболочкой EMUI 11.
Evo-rus.com вчера в 07:41
Футбол
Семин анонсировал отставку Кикнадзе
В конечном итоге конфликт с фанатами приведет к отставке Кикнадзе.
ProstoProSport 16:44
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02