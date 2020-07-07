В Забайкалье с завтрашнего дня начнут работать летние кафе и веранды, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции. В крае регистрируется снижение количества заболевших COVID-19, поэтому правительство региона приняло соответствующее решение.

В Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды

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