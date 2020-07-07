Коронавирус
Российская газетаВ Забайкалье с 9 июля откроют летние кафе и веранды
В Забайкалье с завтрашнего дня начнут работать летние кафе и веранды, закрытые из-за пандемии коронавирусной инфекции. В крае регистрируется снижение количества заболевших COVID-19, поэтому правительство региона приняло соответствующее решение.
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Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 04:30
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Происшествия
Рыболовное судно затонуло в Приморье
Газета.Ru 20:36
Политика
Украинская полиция задержала в Киеве двух россиян
Правоохранительные органы Украины в ходе спецоперации задержали в Киеве двух граждан России по подозрению в планировании преступлений.
ТАСС 15:50
Общество
Доля россиян с доходами меньше 15 тыс. рублей выросла до 45%
Количество россиян с доходами ниже 15 тыс. руб. выросло до 44,6%. Об этом свидетельствуют данные опроса СК «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», опубликованные 7 июля РБК.
Известия 04:30
Происшествия
Окончательное обвинение предъявлено Михаилу Ефремову
Российская газета вчера в 12:41
Общество
Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы
Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова подозревают в работе на чешские спецслужбы, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
RT на русском 15:57
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
Политика
Китай выставил США условие для переговоров по ядерным вооружениям
Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня самого Китая, заявил в среду директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Вести.Ru 22:54
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
В Приамурье задержан главный архитектор города Свободный
Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, в 2017 году чиновник выдал местной жительнице разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, которое на самом деле не было и не могло быть построено на участке, который ранее незаконно был отчужден из муниципальной собственности.
Российская газета 21:17
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Политика
Посольство США заявило о кампании против свободы прессы в России
Преследование журналистов в России напоминает кампанию против свободы прессы.
РБК 16:19
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости 10:13
Общество
Выплаты и документы, которые продлили из-за коронавируса. Список
В этом году из-за пандемии коронавируса автоматически продлевается действие некоторых выплат и госуслуг.
URA.Ru 22:52
Общество
Эксперт сравнил российскую «Ангару» и Falcon 9 Илона Маска
Российская ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" уступает только ракете Илона Маска Falcon 9, но превосходит по своим техническим характеристикам все остальные носители в мире, заявил в интервью РИА Новости бывший генеральный директор (2005-2012 годы) и генеральный конструктор (2009-2014 годы) Центра Хруничева (производитель ракеты-носителя "Ангара") Владимир Нестеров.
РИА Новости 23:06
Здоровье
В связи с резким ростом количества инфицированных на Алтае ужесточают меры
Отрицательная динамика (точнее, быстро растущее количество заболевших) сохраняется на протяжении нескольких дней, только за прошедшие сутки выявлен 171 новый случай заболевания.
Бийский рабочий 12:00
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых смертельных вирусах из Китая
Из Китая могут прийти инфекции, которые в разы страшнее коронавируса и бубонной чумы.
URA.Ru 22:21
Происшествия
В Хакасии от коронавируса скончались 18 человек
За все время распространения новой инфекции на территории региона заболели 2083 человека, в том числе 224 ребенка.
RuNews24.ru 03:50
Политика
Berliner Zeitung: Россия заставит Запад жалеть о попытках ее унизить
Немецкие журналисты обратили внимание на то, что многие мировые СМИ в своих материалах на эту тему игнорировали некоторые части текста Путина, которые были не очень удобны в контексте трактовки на Западе событий, предшествовавших началу Второй мировой войны.
ПолитРоссия 10:49
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
Ирина Пекарская стала 157-й жертвой пожара в клубе «Хромая лошадь» в Перми. Она умерла спустя 11 лет после трагедии.
Городовой вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Кино
Три Человека-паука, не считая Майлза Моралеса: Киновселенную Marvel ждет Spider-Verse?
Srnsk 03:23
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Передняя часть внедорожника отличается линзованными фарами. Кроме того, автомобиль получит новый бампер и решетку радиатора.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Общество
Женщины чаще мужчин считают сожительство браком
Медиаофис Всероссийской переписи населения поделился данными о том, что женщины, живущие в «гражданском» браке, чаще, чем мужчины считают себя замужними.
МИР 24 23:06