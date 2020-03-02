Происшествия

РБКРБКВ Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

В Забайкальском крае с рельсов сошли 12 вагонов с углем, из-за чего на Транссибирской магистрали нарушено движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел 1 марта в 18:32 по московскому времени на перегоне Жипхеген — Хилок.
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Движение пассажирских поездов нарушено из-за схода вагонов в Забайкалье

Интерфаксвчера в 19:33

На Транссибе в Забайкалье 12 вагонов сошли с рельсов

ТАССвчера в 19:06

На Забайкальской железной дороге сошли с рельсов 12 вагонов грузового поезда

ДВ-РОССвчера в 14:12

Жители двух сёл временно остались без электричества из-за схода вагонов в Забайкалье

ZAB.RUвчера в 22:53

Доследственную проверку начали по факту схода вагонов в Хилокском районе

Московский Комсомолец Читавчера в 21:44

Товарный поезд сошел с рельсов в Забайкалье

Красная веснавчера в 14:27

В Забайкалье сошли с рельсов 12 товарных вагонов

Вести.Ruвчера в 19:06
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Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Армия и оружие

В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
REGNUM вчера в 14:08
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Общество

Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости

Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
News.ru вчера в 07:08
Общество

Вильфанд назвал российские регионы, которые в марте зальют дожди

В регионах Предбайкалья и Забайкалья, наоборот, ожидается дефицит осадков, передает ТАСС.
Вечерняя Москва вчера в 08:45
Шоу-бизнес

Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

Gazeta.SPb вчера в 17:45
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости вчера в 07:43
Общество

Рособрнадзор рассказал о новых технологиях на ЕГЭ

Ожидается, что в 2020 году Единый государственный экзамен сдадут более 85 тыс. человек, в том числе свыше 12 тыс. выпускников прошлых лет.
Известия вчера в 23:59
Происшествия

На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:38
Армия и оружие

Два сирийских самолета сбиты турецкими военными в Идлибе

Турецкие военные сбили в Идлибе два сирийских самолета, пилоты катапультировались, с ними все в порядке.
Политика Сегодня вчера в 07:48
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Интерфакс 01:56
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Здоровье

У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус

Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Телеканал 360° 00:43
Общество

Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

В бывшем доме священника во Франции нашли клад с драгоценными камнями

Газета.Ru 00:25
Политика

Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами

Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
РБК 01:50
Экономика

Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%

Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Ведомости вчера в 23:15
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика

Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.
ТАСС 29 февраля в 13:58
Шоу-бизнес

Жених Натальи Водяновой нежно поздравил ее с днем рождения

28 февраля Наталья Водянова отмечает свой 38-й день рождения. По этому случаю одним из первых ее поздравил в соцсетях жених Антуан Арно.
Летидор 28 февраля в 06:12
Общество

Российские IT-разработчики предупредили о риске «развала отрасли»

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложило лишить разработчиков программного обеспечения так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть расширить свои полномочия.
REGNUM 01:28
Технологии

Первый в 2020 году запуск с Восточного запланирован на конец апреля

Валентина Матвиенко предложила дать особый статус космодрому Восточный.
ФедералПресс 01:18
Армия и оружие

В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»

В США специалисты оценили тактику самолетов Ми-28 против вертолетов «Апач».
Дни24 вчера в 09:16
Происшествия

На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве

Газета.Ru вчера в 13:45
Общество

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
REGNUM вчера в 15:23
Армия и оружие

Американские военные инспекторы собрались в Белоруссию

Уточняется, что американские инспекторы намерены проверить соответствие «наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству».
Взгляд.ру 01:32
Политика

В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию

В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию и запрет на деятельность частных военных организаций.
БИЗНЕС Online 00:23
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.
Lenta.ru вчера в 04:22
Армия и оружие

КНДР провела пуск двух неопознанных ракет в сторону Японского моря

Коммерсантъ 00:19
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