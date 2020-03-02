Происшествия
РБКВ Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем
В Забайкальском крае с рельсов сошли 12 вагонов с углем, из-за чего на Транссибирской магистрали нарушено движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел 1 марта в 18:32 по московскому времени на перегоне Жипхеген — Хилок.
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Доследственную проверку начали по факту схода вагонов в Хилокском районе
Московский Комсомолец Читавчера в 21:44
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Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Армия и оружие
В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии
Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Общество
Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Глава МВД Владимир Колокольцев не поддерживает идею снижения нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.
Общество
Вильфанд назвал российские регионы, которые в марте зальют дожди
В регионах Предбайкалья и Забайкалья, наоборот, ожидается дефицит осадков, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Общество
Рособрнадзор рассказал о новых технологиях на ЕГЭ
Ожидается, что в 2020 году Единый государственный экзамен сдадут более 85 тыс. человек, в том числе свыше 12 тыс. выпускников прошлых лет.
Происшествия
На Филиппинах вооруженный мужчина захватил в заложники 30 человек
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек взял в заложники около 30 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.
Армия и оружие
Два сирийских самолета сбиты турецкими военными в Идлибе
Турецкие военные сбили в Идлибе два сирийских самолета, пилоты катапультировались, с ними все в порядке.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", — сказали изданию в Минстрое.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Здоровье
У россиян с Diamond Princess не нашли коронавирус
Предварительные анализы семи россиян, которые после карантина на круизном лайнере Diamond Princess приехали во Владивосток, готовы.
Общество
Петербургский НИИ работает над созданием вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России в инициативном порядке работает над созданием вакцины от нового коронавируса.
Политика
Путин заявил о нежелании России воевать с другими странами
Россия не собирается воевать ни с одной из стран и создает условия, чтобы никому «не пришло в голову» воевать с ней.
Экономика
Банки сократили выдачу кредитных карт россиянам на 20%
Банки за январь выдали россиянам на 20% меньше кредитных карт, чем в 2019 г. Их выдача снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 г.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Президент Владимир Путин в годовщину трагедии в Аргунском ущелье прибыл в Псков, чтобы почтить память погибших солдат из шестой парашютной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Политика
Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана начнется немедленно
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.
Шоу-бизнес
Жених Натальи Водяновой нежно поздравил ее с днем рождения
28 февраля Наталья Водянова отмечает свой 38-й день рождения. По этому случаю одним из первых ее поздравил в соцсетях жених Антуан Арно.
Общество
Российские IT-разработчики предупредили о риске «развала отрасли»
Как сообщало ИА REGNUM, ФАС предложило лишить разработчиков программного обеспечения так называемого иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности, то есть расширить свои полномочия.
Технологии
Первый в 2020 году запуск с Восточного запланирован на конец апреля
Валентина Матвиенко предложила дать особый статус космодрому Восточный.
Армия и оружие
В США оценили новую тактику российских Ми-28 против вертолетов «Апач»
В США специалисты оценили тактику самолетов Ми-28 против вертолетов «Апач».
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
Общество
Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
Армия и оружие
Американские военные инспекторы собрались в Белоруссию
Уточняется, что американские инспекторы намерены проверить соответствие «наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых договором вооружений и военной техники их уведомленному количеству».
Политика
В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию
В Конституции РФ хотят закрепить добровольный призыв в армию и запрет на деятельность частных военных организаций.
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране. Его слова в воскресенье, 1 марта, приводит ТАСС.