В Забайкальском крае с рельсов сошли 12 вагонов с углем, из-за чего на Транссибирской магистрали нарушено движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги. Инцидент произошел 1 марта в 18:32 по московскому времени на перегоне Жипхеген — Хилок.

В Забайкалье с рельсов сошли 12 вагонов с углем

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