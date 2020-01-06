Происшествия
Российская газетаВ Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции
Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на Восточный военный округ (ВВО). Срочника Артура Хакимова обещали вернуть обратно.
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с чего всё началось
В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.URA.Ru04 января в 06:03
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Покинувший воинскую часть в Забайкалье солдат сам пришел в полицию
Общественное телевидение России06:41
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