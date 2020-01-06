Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на Восточный военный округ (ВВО). Срочника Артура Хакимова обещали вернуть обратно.
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с чего всё началось

В Забайкалье из военной части сбежал уральский срочник. За сутки до исчезновения мать получила SMS

В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.
URA.Ru04 января в 06:03

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Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

РБК04:20

Беглого челябинского срочника сравнили с Шамсутдиновым, расстрелявшим сослуживцев

URA.Ru12:05

Сбежавший солдат-срочник рассказал о насилии со стороны офицера

Газета.Ru06:41

Покинувший воинскую часть в Забайкалье солдат сам пришел в полицию

Общественное телевидение России06:41

Названа возможная причина побега солдата-срочника из воинской части в Забайкалье

Lenta.ru05:32

Солдат-срочник, сбежавший из части в Забайкалье, заявил, что его избивал офицер

Znak.com03:41

Найден солдат-срочник, сбежавший из части в Забайкалье при помощи BlaBlaCar

Ридус02:44
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Армия и оружие

Иран призвали воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани

НАТО призвало Иран воздержаться от провокаций и насилия после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Lenta.ru 12:07
Хоккей

Губерниев отреагировал на курьёз с трансляцией финала МЧМ по хоккею

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Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
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На президентских выборах в Хорватии победил бывший премьер

Напомним, в первом туре президентских выборов господин Миланович набрал 29,55% голосов, а госпожа Грабар-Китарович — 26,65%.
Коммерсантъ 06:16
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Спорт

ВАДА назвало размер ежегодного взноса России

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) озвучила величину взноса, которую России предстоит перевести в бюджет WADA в 2020 году.
Рамблер 04 января в 05:01
Культура

В Рязани начался Фестиваль огня и света

5 января в областной столице на Лыбедском бульваре стартовал Фестиваль огня и света, открытие которого собрало несколько тысяч человек.
Рязань Онлайн 08:06
Политика

США обвинили Россию и КНР в блокировании заявлений ООН

США обвинили Россию и Китай подрыве доверия к Совету Безопасности ООН.
Коммерсантъ 11:59
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда вчера в 14:08
Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 12:32
Фигурное катание

Загитова вернется к интенсивным тренировкам после шоу Навки

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки вернется к интенсивным тренировкам, сообщила пресс-служба шоу.
РИА Новости 10:47
Общество

Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Комсомольская правда 07:30
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Армия и оружие

США могут втянуть Украину в «заварушку» на Ближнем Востоке

По мнению журналиста, если начнется «заварушка» на Ближнем Востоке, Киев так или иначе будет в эти разборки втянут.
ФАН 06:21
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Здоровье

Законопроект о посмертном донорстве обсудят в Госдуме

В новом году Госдума может рассмотреть законопроект, который закрепляет в России понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:59
Экономика

С 1 января в РФ изменились правила расчета заработной платы

С 1.01.2020 г. в РФ подняли минимальный размер оплаты труда. Как пишет издание In-News.ru, он вырос до 12,130 тыс. рублей.
Независимый публицист 03 января в 22:02
Экономика

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

В этом году федеральный бюджет профинансирует работы на 35,5 миллиардов рублей, в 2021 году - еще на 29,54 миллиарда и в 2022 году - на 30,5 миллиардов рублей.
Российская газета 03:51
Происшествия

Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами

Lenta.ru 12:17
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных с Рождеством.
Известия 03:39
Хоккей

Шведский игрок «Салавата Юлаева» Умарк надел свитер сборной России

Шведский игрок уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк после победы над столичным ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) надел свитер сборной России.
Газета.Ru 11:49
Политика

Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
РБК 05:42
Спорт

Канделаки прокомментировала ситуацию с трансляцией повтора финала МЧМ

Газета.Ru 11:27
Политика

В Тегеране прощаются с убитым США генералом Сулеймани

Красная весна 08:55
Политика

Президента Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд за приглашение российского лидера Владимира Путина на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту.
Lenta.ru 11:08
Происшествия

Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ

В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Вести.Ru 10:17
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Авто

Как быстро и эффективно убрать лёд с лобового стекла

Эффективнее всего - воспользоваться функцией обогрева лобового стекла с нитями накаливания.
Letnews.ru 11:48
Путешествия

Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Газета.Ru 11:10
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