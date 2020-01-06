Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на Восточный военный округ (ВВО). Срочника Артура Хакимова обещали вернуть обратно.
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с чего всё началось

В Забайкалье из военной части сбежал уральский срочник. За сутки до исчезновения мать получила SMS

В Забайкалье начался розыск уральского солдата-срочника Артура Хакимова, самовольно покинувшего военную часть 3 января. Как рассказали «URA.RU» в правозащитной организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», перед побегом военнослужащий отправил матери SMS.
URA.Ru04 января в 06:03

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Покинувший воинскую часть в Забайкалье солдат сам пришел в полицию

Общественное телевидение России06:41

Солдат-срочник, сбежавший из части в Забайкалье, заявил, что его избивал офицер

Znak.com03:41

Сбежавший солдат-срочник рассказал о насилии со стороны офицера

Газета.Ru06:41

Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник сдался полиции

РБК04:20

Сбежавший из части челябинский срочник хотел отметить Новый год с матерью

URA.Ru06:42

Сбежавший из в/ч в Забайкалье срочник найден в Красноярске

Эхо Москвы09:30

Названа возможная причина побега солдата-срочника из воинской части в Забайкалье

Lenta.ru05:32
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Авто

Объявили китайские машины, которые удивят россиян в 2020 году

Автоновости дня 04 января в 03:48
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

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РБК 07:10
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МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призывал мировые державы, подписавшие в 2016 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
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Армия и оружие

В Тегеране пригрозили Вашингтону «вторым Вьетнамом»

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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

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Вести.Ru 08:35
Общество

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал посетителям ярмарки на Красной площади деньги.
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Армия и оружие

«Сирийский экспресс» ВМФ России дал сбой

Независимая газета вчера в 05:21
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Актуальные Новости 07:52
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Газета.Ru 04 января в 16:45
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

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Фигурное катание

Авербух назвал средний гонорар фигуриста в ледовом шоу

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РБК вчера в 11:32
Армия и оружие

Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны

Власти Ирака приступили к созданию механизма вывода иностранных войск из страны, сообщил пресс-секретарь командующего вооруженными силами страны Абдель Керим Халф, передает «Аль-Джазира».
РБК 06:46
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Определились соперники сборной России на МЧМ-2021

Определились соперники молодежной сборной России на предстоящем чемпионате мира среди игроков до 20 лет.
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Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы, четверо из них госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
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Космос

NASA перенесло дату возвращения корабля Dragon от МКС

Отстыковка грузового космического корабля Dragon от американского модуля Международной космической станции перенесена на 7 января.
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Игры

GTA V стала бесплатной для подписчиков Xbox Game Pass

Grand Theft Auto V добавили в Xbox Game Pass. Подписчики сервиса на консолях смогут скачать игру бесплатно.
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Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством

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Происшествия

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В Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.
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Мертвую девушку без верхней одежды нашли у железной дороги. По предварительным данным, девушка замерзла насмерть.
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