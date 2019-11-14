Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали. ЧП произошло сегодня в 6:55 по местному времени, на 108 километре дороги.
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Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом в Забайкалье

Life.ruвчера в 19:51

Следователи проверят обстоятельства ДТП с семью погибшими в Забайкалье

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В Забайкалье в ДТП с микроавтобусом погибли 7 человек

Коммерсантъвчера в 21:24

Семь человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Забайкалье

РБКвчера в 20:53

Следователи начали проверку после ДТП с семью погибшими в Агинском районе

Zab.RUвчера в 21:40

В Забайкальском крае в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

RT на русскомвчера в 20:12

Микроавтобус, попавший в Забайкалье в ДТП с семью жертвами, зарегистрирован как такси

ТАСС00:21
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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