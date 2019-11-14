На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали. ЧП произошло сегодня в 6:55 по местному времени, на 108 километре дороги.

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

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