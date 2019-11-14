Происшествия
Российская газетаВ Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали. ЧП произошло сегодня в 6:55 по местному времени, на 108 километре дороги.
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Lenta.ru вчера в 21:30
Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Известия вчера в 20:24
Авто
Кроссовер Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Специалисты оценили безопасность кроссоверов Mercedes-Benz GLB и Mazda CX-30, внедорожника Ford Explorer нового поколения, а также хэтчбека Opel Corsa.
Автоновости дня вчера в 06:06
Политика
Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК вчера в 17:11
Общество
День Кузьмы и Демьяна: что принято делать 14 ноября
Тема Воронеж вчера в 06:40
Общество
Израиль и «Исламский джихад» достигли соглашения о перемирии
Израиль и палестинская организация «Исламский джихад» заключили соглашение о прекращении огня, передаёт AFP, ссылаясь на источники.
Московский Комсомолец 00:25
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
ТАСС вчера в 22:54
Космос
Первые пятна нового цикла активности обнаружены на Солнце
Интерфакс - Россия 11 ноября в 04:49
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Шоу-бизнес
Ольга Копосова рассказала, что ее вытащило из страшной болезни
В "Судьбе человека" актриса говорит, что "След" дал ей свободу, самодостаточность и уверенность в своих силах, а востребованность помогла вырваться "из лап" страшной болезни.
Вести.Ru вчера в 06:43
Армия и оружие
Украина показала детали ракеты для уничтожения Крымского моста
Компания "Радионикс", которая функционирует в интересах украинского военно-промышленного комплекса, поделилась деталями о ракете Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
РЕН ТВ 12 ноября в 10:09
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС вчера в 16:10
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Космос
Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат
Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости вчера в 04:24
Политика
Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов
Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 00:30
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Космос
NASA показало электрический самолет
NASA впервые показало результаты своей работы над полностью электрическим самолетом X-57 Maxwell.
Кубанские новости вчера в 03:58
Политика
Россия направила в МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с заявлениями начальника штаба обороны страны генерала Ника Картера о том, что действия РФ могут спровоцировать новую мировую войну.
Известия вчера в 14:54
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов
Газета.Ru вчера в 22:36
Хоккей
Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
Чемпионат 12 ноября в 21:55
Здоровье
В поликлинике Екатеринбурга родители с больными малышами стоят в многочасовой очереди
Вечерние Ведомости вчера в 00:28
Здоровье
В Ростове школу закрыли на карантин из-за пневмонии
Школу №86 в Ростове-на-Дону закрыли на карантин. Учебный процесс приостановлен из-за вспышки пневмонии среди учеников.
1rnd.ru вчера в 09:28
Общество
Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции
Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК вчера в 04:46
Политика
Киев потребует от ЕС компенсаций за отмену санкций против России
Киев потребует от Евросоюза максимальных компенсаций за отмену санкций в отношении России.
Профиль 12 ноября в 06:26
Наука
В советском ядерном бункере муравьи превратились в каннибалов
Еще в 2013 году группа ученых обратила внимание на существование в бункере древесных муравьев, которые просто падали туда через вентиляционную трубу и не могли выбраться.
Газета DAILY 12 ноября в 13:29
Хоккей
Джастин Бибер с котом спародировал тренировку Панарина с собакой
Чемпионат вчера в 11:00