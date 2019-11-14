Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали. ЧП произошло сегодня в 6:55 по местному времени, на 108 километре дороги.
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В Забайкалье в результате аварии с микроавтобусом погибли семь человек

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Число жертв аварии с микроавтобусом в Забайкалье возросло до семи

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Следователи начали проверку после ДТП с семью погибшими в Агинском районе

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Микроавтобус врезался в стоящий на мосту неисправный самосвал — МВД о ДТП с 7 погибшими

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Происшествия

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

РИА Новости 22:09
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, признавшийся в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, предложил родным девушки помощь с организацией похорон.
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ФСБ рассекретила дело о зверствах эстонских карателей под Псковом

Имена преступников В документе приведены имена эстонских карателей, совершавших преступления под Псковом в годы Великой Отечественной войны, среди них и те, кто мог скрыться от следствия.
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РБК 13:29
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Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
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Политика

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах.
Российская газета 21:12
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Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета вчера в 23:38
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Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
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По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
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Происшествия

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Происшествия

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному руководству возбудить уголовное дело на мужчину, напавшего на игровой площадке на детей и учительницу в Ставропольском крае.
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Уходящий глава Евросовета Дональд Туск не считает Россию "стратегическим партнером Европы".
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Названо крайне опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
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Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для сельчанок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
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Госдума приняла в I чтении поправки в федеральный бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
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Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
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Циклон нарушит междугороднее автобусное сообщение на Сахалине

Управление автомобильных дорог по Сахалинской области решило в четверг днем закрыть междугороднего автобусного сообщения на Сахалине в связи с гололедом, метелью и штормовым ветром.
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Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
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Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей

Продажи на платформе «AliExpress Россия» за два дня распродажи 11–12 ноября составили 17,2 млрд руб.
Ведомости 05:00
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Apple может уже сегодня представить новый 16-дюймовый MacBook Pro

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Армия и оружие

Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии

Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии.
Российская газета вчера в 21:53
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