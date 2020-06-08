В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом. Об этом сообщается на официальном портале региона. Умерли двое мужчин 50 и 62 лет, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония, а также были сопутствующие заболевания.

Два пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье

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