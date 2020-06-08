Коронавирус
ИзвестияДва пациента с выявленным коронавирусом скончались в Забайкалье
В Забайкальском крае за прошедшие сутки в больницах скончались два пациента с выявленным коронавирусом. Об этом сообщается на официальном портале региона. Умерли двое мужчин 50 и 62 лет, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, пневмония, а также были сопутствующие заболевания.
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Названы районы Забайкалья с увеличением выявляемых зараженных COVID-19
Московский Комсомолец Читавчера в 22:46
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Религия
Что нельзя делать в Духов день и почему запрещены работы на земле
Наши предки не работали в Духов день на земле и угадывали погоду на лето День Святого Духа отмечают православные христиане в 2020 году 8 июня.
АМИТЕЛ вчера в 19:15
Общество
В Самаре 8 июня расскажут о продлении режима самоизоляции
В понедельник, 8 июня, станет известно, как изменятся ограничительные меры, установленные в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса.
КП - Самара вчера в 15:26
Общество
Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем
Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей.
Lenta.ru вчера в 10:05
Политика
На сайт голосования по Конституции внесены изменения
На сайт голосования по Конституции были внесены изменения, добавлена информация об ограничениях сроков президента России Владимира Путина.
RT на русском вчера в 23:36
Авто
Toyota может выпустить новый рамный внедорожник в ретро-стиле
В разговоре с журналистами агентства CarBuzz в субботу, 6 июня, Шелдон Браун, занимающий пост главного инженера Toyota, сказал, что он выступает за концепцию FJ Cruiser, но корпорация сконцентрируется на классических авто, вроде 4Runner, Sequoia, Tundra и новой генерации Tacoma.
CarsWeek.ru 06 июня в 16:10
Армия и оружие
«РИА Новости»: Россия возобновит изготовление ракет «Рокот» без Украины
Коммерсантъ вчера в 23:42
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости вчера в 19:07
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 06 июня в 11:23
Происшествия
Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Рената Литвинова поддержала дочь Михаила Ефремова
В своем аккаунте Instagram Литвинова разместила фото, где она запечатлена с дочерью Михаила Ефремова Анной-Марией, и написала «о сильных женщинах».
RuNews24.ru вчера в 09:39
Кино
Режиссер «Чернобыля» займется экранизацией The Last of Us для HBO
Йохан Ренк, снявший все серии "Чернобыля", примет участие в экранизации компьютерной игры The Last of Us для телеканала HBO.
Народные новости вчера в 16:01
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса
Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ 05 июня в 07:57
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК вчера в 09:28
Общество
СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России
Депутаты Госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда.
РБК 00:22
Экология
В Росприродназоре оценили риски повторения аварии в Норильске
Задача Росприроднадзора — не допустить повторения авария, которая случилась 29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норильского никеля» Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК), когда из одного из резервуаров пролилось более 21 тыс. т дизельного топлива.
РБК 00:25
Происшествия
В Подмосковье похитили сына свидетеля по делу банды Гагиева
Сам господин Скрыпник связывает произошедшее с тем, что он является важным свидетелем по делу банды Аслана Гагиева (Джако), на счету которой десятки убийств и других тяжких преступлений.
Коммерсантъ вчера в 07:11
Общество
На Камчатке вспышка коронавируса зафиксирована в доме ребёнка
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке коронавирус лабораторно подтверждён у 106 детей.
REGNUM вчера в 21:04
Экономика
Предприниматели Москвы получили более трех миллиардов рублей льготных кредитов
С начала мая столичные предприниматели получили более трех миллиардов рублей по городской программе льготного кредитования, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:05
Происшествия
Редкого серого дельфина спасли из иловой ловушки в Приморье
В Приморье спасли редкого краснокнижного серого дельфина, который попался в иловую ловушку.
Газета.Ru 06 июня в 02:54
Происшествия
Мужчина погиб в горящем автомобиле на Байкальской в Иркутске
Прибывшие пожарные обнаружили на пассажирском сидении машины погибшего 51-летнего мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
ИркСиб вчера в 23:03
Политика
В России могут установить приоритет граждан при приеме на работу
Москва, 8 июня 2020, 07:19 — REGNUM Российские власти рассматривают возможность установить приоритет граждан России при приеме на работу, сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Министерства труда РФ.
REGNUM 00:19
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия
В Горном Алтае утонул полуторагодовалый ребенок
АМИТЕЛ вчера в 23:51
Армия и оружие
На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»
За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
Политика
Spiegel: Решение Трампа о выводе военных обескуражило Германию
Немецкое издание Spiegel опубликовало материал о том, что власти ФРГ были удивлены и не готовы к тому, что американский лидер Дональд Трамп вывел почти треть дислоцированных в ФРГ американских военных, не уведомив об этом властей Германии.
РЕН ТВ вчера в 07:49
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 06 июня в 03:29
Здоровье
Двенадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Сахалине
Двенадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Сахалинской области.
АСТВ вчера в 23:24